"Kein Täter werden" hilft pädophilen Männern

Ambulanzen gibt es auch in München und Bamberg

Die Forschung geht davon aus, dass rund ein Prozent der männlichen Bevölkerung pädophil ist. Frauen sind dagegen kaum betroffen. Die Therapie bei "Kein Täter werden" findet wöchentlich statt. Wie lange sie insgesamt dauert, ist unterschiedlich. Ursprünglich wurde das Projekt 2005 an der Charité in Berlin entwickelt. Mittlerweile gibt es Ambulanzen in ganz Deutschland, in Bayern neben Regensburg auch in München und Bamberg.

Die Therapie ist kostenlos und unterliegt der Schweigepflicht. Es gibt aber eine Voraussetzung für die Männer, die hier behandelt werden: Sie dürfen vorher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten sein. Männer, bei denen zum Beispiel bei einer Razzia Missbrauchsabbildungen gefunden werden, können hier nicht behandelt werden.

Probleme beim Werben für "Kein Täter werden"

Finanziert wird "Kein Täter werden" in Bayern vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und teilweise durch das Justizministerium. Momentan sind 19 Männer in der Ambulanz in Regensburg in Therapie. Insgesamt werden an den drei bayerischen Standorten aktuell rund 100 Männer behandelt. Und alle drei Ambulanzen haben noch freie Plätze für Klienten.

Das könnte auch daran liegen, dass das Projekt noch zu unbekannt ist, meint Thomas Leitzsch. Für das Präventionsnetzwerk zu werben, sei aber schwierig. "Das Thema ist krass stigmatisiert", sagt Leitzsch. Plakate im Kindergarten aufzuhängen sei zum Beispiel unvorstellbar, weil Eltern sofort dagegen protestieren würden.

Pädophilie oft auch unter Betreuungskräften ein Tabu

Auch Alexandra Schreiner-Hirsch kennt diese Probleme. Sie ist pädagogische Leiterin im Kinderschutzbund des Landesverbands Bayern. Sie erlebt immer wieder, dass es selbst pädagogischen Fachkräften unangenehm ist, sich mit dem Thema Missbrauchsprävention auseinander zu setzen. "Man denkt dann oft: 'Das hat doch nichts mit uns zu tun, in unserem Umfeld passiert das nicht.' Oder: 'Wir sind doch alle Frauen.' Solche Aussagen hören wir auch oft auf unseren Präventionsschulungen."

Kinderschutzbund: Pädophile müssen Verantwortung übernehmen

Jedes Programm, das auch nur ein Kind schützt, ist sinnvoll, sagt Schreiner-Hirsch. Aber: Das Angebot müsste eben auch angenommen werden. Hier sieht sie vor allem die Männer selbst in der Pflicht: Sie müssten Verantwortung übernehmen und aktiv nach Möglichkeiten suchen, um sich helfen zu lassen.

Demnächst steht bei "Kein Täter werden" ein Treffen mit dem Justizministerium an. Dann soll besprochen werden, ob auch Straftäter im Projekt behandelt werden können.