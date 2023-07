Israel: Justizreform nimmt weitere Hürde - Neue Proteste geplant

Das israelische Parlament hat in der Nacht zum Dienstag in erster Lesung ein Kernelement der umstrittenen Justizreform angenommen. Dem Gesetzentwurf zufolge soll dem Obersten Gericht des Landes künftig die Möglichkeit entzogen werden, Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister als "unangemessen" einzustufen.

64 von 120 Abgeordneten stimmten nach stundenlanger kontroverser Debatte für das Gesetz zu dieser sogenannten "Unangemessenheitsklausel", die 56 Oppositionsabgeordneten votierten geschlossen dagegen. Bis die Änderung in Kraft tritt, sind noch zwei weitere Lesungen notwendig.

Justizreform in Israel: Kritiker warnen vor Willkür und Korruption

Kritiker fürchten die willkürliche Besetzung hochrangiger Posten und eine Begünstigung von Korruption, wenn der Einfluss des Obersten Gerichts tatsächlich reduziert wird. Sie verweisen auf den Fall des Vorsitzenden der Schas-Partei, Arie Deri, dessen Ernennung zum Innenminister das Gericht wegen Deris krimineller Vergangenheit Anfang des Jahres als "unangemessen" eingestuft hatte.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu reagierte verärgert auf die Entscheidung und musste seinen Vertrauten wieder entlassen. Beobachter erwarten, dass die Regierung dies wieder rückgängig machen will.

Regierung beklagt Einmischung der Juristen

Die rechts-religiöse Regierungskoalition aus konservativen, ultra-orthodoxen und rechtsextremen Parteien wirft dem Höchsten Gericht dagegen vor, sich in unverhältnismäßiger Weise zu sehr in politische Entscheidungen einzumischen. Das Höchste Gericht verfügt dabei über besonders große Einflussmöglichkeiten, da Israel keine schriftliche Verfassung besitzt und stattdessen auf einer Sammlung von Grundgesetzen fußt, die von den obersten Richtern insbesondere mit Bezug auf Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ausgelegt werden.

Da das Gericht traditionell eher mit linksgerichteten Juristen besetzt ist, ist es weiteres Ziel der Justizreform, dass Politiker mehr Einfluss bei der Ernennung von Richtern erhalten sollen. Dieses Kernvorhaben der Reform soll Medien zufolge in der nächsten Sitzungsperiode im Herbst auf die Agenda gesetzt werden.

Monatelange Proteste

Seit mehr als einem halben Jahr spaltet die Justizreform der Regierung die israelische Gesellschaft und führte zu andauernden Protesten im Land. Laut einer am Sonntag vom Fernsehsender Kan veröffentlichten Umfrage sind derzeit 31 Prozent der Israelis für die Annahme des Gesetzes, 43 Prozent lehnen es ab.

Regierungschef Netanjahu hatte die Pläne wegen der Proteste Ende März vorerst auf Eis gelegt, sie dann aber vor rund drei Wochen leicht abgeschwächt wieder auf die Agenda gesetzt. Ein Kompromiss mit der Opposition unter Vermittlung von Präsident Izchak Herzog kam nicht zustande. Ende Juni setzten die beiden wichtigsten Oppositionspolitiker Jair Lapid und Benny Gantz ihre Teilnahme an den Gesprächen aus.

Am Sonntagabend forderte Herzog in einem eindringlichen Appell beide Parteien auf, den Dialog wieder zu suchen. Alles andere sei "ein Fehler von historischem Ausmaß". Die Opposition zeigte sich am Montag gesprächsbereit, sollte die Regierung ihre Pläne stoppen.

Netanjahu: "Reform stärkt die Demokratie"

Medienberichten zufolge teilte Netanjahu am Abend Herzog jedoch mit, die Justizreform weiter vorantreiben zu wollen. In einem auf Facebook veröffentlichten Video verteidigte der Premier erneut das Projekt. Die geplante Reform sei "nicht das Ende der Demokratie", sondern werde die "Demokratie stärken".

"Die Rechte israelischer Gerichte und Bürger werden in keiner Weise beeinträchtigt", versicherte Netanjahu. Das Oberste Gericht werde auch weiterhin "die Rechtmäßigkeit von Regierungsentscheidungen und -ernennungen überprüfen", sagte er.

Reformgegner planen "Tag der Störung"

Die Gegner der Justizreform sehen das anders. Sie kündigten für den Dienstag einen "Tag der Störung" an. Ab den frühen Morgenstunden seien Proteste an Kreuzungen und mehreren zentralen Straßen geplant. Autofahrer seien aufgefordert, besonders langsam zu fahren, "um ein Zeichen zu setzen", teilte ein Sprecher mit.

Tagsüber sollen an zahlreichen Orten Kundgebungen stattfinden, darunter ab am internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. Am Abend wollten sich den Organisatoren zufolge Tausende Menschen im Zentrum der Küstenstadt sowie in weiteren israelischen Städten versammeln.

Mit Informationen von dpa und AFP