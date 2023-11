Islamverband Ditib: FDP und Grüne stellen Zusammenarbeit infrage

"Islamischer Unterricht" in Bayern

In Bayern wurde der "Islamische Unterricht" im Schuljahr 2021/2022 als Wahlpflichtfach eingeführt und lief vorher jahrelang als Modellversuch. Der "Islamische Unterricht" wird nicht in Kooperation mit islamischen Gemeinden, sondern vom Staat verantwortet .

"In Bayern haben die muslimischen Religionsgemeinschaften – anders als etwa in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg – kein formales Mitspracherecht, wenn es um die Lerninhalte und die Auswahl und Ausbildung der Islamkunde-Lehrkräfte geht", wie der Deutschlandfunk zum Start des Wahlpflichtfachs schrieb. Das sei auch deshalb nicht möglich, sagte der damalige bayerische Kultusminister Michael Piazolo (FW), weil es keine staatlich anerkannte Vertretung aller Muslime gebe, wie etwa bei der katholischen Kirche. Muslimische Verbände sehen das kritisch.

Für den Lehrplan findet in Bayern eine Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftlichen Beirat des Departments Islamisch-Religiöse Studien der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (DIRS) statt. Im Beirat des DIRS wiederum sind Vertreter islamischer Verbände.

Wie Muslime in Bayern organisiert sind

BR24 hat in einem Artikel dargelegt, wie Muslime in Bayern organisiert sind: Die größten drei Verbände sind die Islamische Gemeinschaft "Millî Görüş" (IGMG), der Landesverband der Islamischen Kulturzentren Bayern (VIKZ) und der größte Verband, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, kurz "Ditib". 153 der rund 350 Moscheen in Bayern gehören Ditib an.

Der größte Moscheeverband Bayerns untersteht institutionell der türkischen Religionsbehörde Diyanet in Ankara. Personalentscheidungen wie etwa die Besetzung der Imame in den Ditib-Moscheen in Deutschland werden in der Türkei gefällt. Der deutsche Ditib-Dachverband sitzt in Köln. Zusätzlich zum Dachverband organisieren sich in Ditib auf bayerischer Ebene auch ein Landesjugendverband, ein Landesfrauenverband und ein Landeselternverband.