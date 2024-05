Spionage-Vorwürfe: Büro von Krah in Brüssel durchsucht

Ermittler haben am Dienstagmorgen nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios, des SWR und von ARD Kontraste das Büro des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah in Brüssel durchsucht. Hintergründe sind die Spionagevorwürfe des Generalbundesanwalts gegen einen Mitarbeiter von Krah. Das Europaparlament hatte der Durchsuchung zuvor zugestimmt.

Ermittler: Büro wurde auch von Mitarbeiter genutzt

Zwar ist Maximilian Krah selbst kein direkter Beschuldigter in dem Spionageverfahren, aus Sicht der Ermittler wurde sein Brüsseler Büro offenbar aber auch regelmäßig von Hian G. genutzt, der für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben soll und deswegen in Untersuchungshaft sitzt. Ziel der Durchsuchung in Brüssel ist es offenbar, weiteres Belastungsmaterial gegen den 43-jährigen Deutsch-Chinesen G. zu finden. Die Durchsuchung sei eine Maßnahme bei Zeugen, so die Bundesanwaltschaft.

Vorwurf der Spionage und Weitergabe von Informationen an China

Der Generalbundesanwalt wirft G. einerseits vor, chinesische Dissidenten in Deutschland ausspioniert und andererseits Informationen aus dem Europäischen Parlament an einen chinesischen Geheimdienst übermittelt zu haben. Laut ARD-Informationen soll G. sich außerdem vor einigen Jahren dem Bundesnachrichtendienst und dem sächsischen Verfassungsschutz als Quelle angeboten haben.

Der sächsische Innenminister Armin Schuster von der CDU betonte vergangene Woche im sächsischen Landtag, der Verfassungsschutz habe die Zusammenarbeit mit G. "deutlich vor möglichen Verbindungen zur AfD beendet".