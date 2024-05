Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Weniger Qualität: Wie "Skimpflation" Verbraucher täuscht

Mit allen möglichen Tricks versuchen vor allem Lebensmittelhersteller, Konsumenten in die Irre zu führen. Eine Methode: Skimpflation, also Produkte mit weniger Qualität zum selben oder gar erhöhten Preis anzubieten. Beispiele gibt es auch in Bayern.