Gas-Kunden müssen neue Umlage zahlen - Habeck: "notwendig"

Gas-Kunden müssen voraussichtlich ab Oktober eine neue Abgabe wegen russischer Lieferkürzungen und der rasant gestiegenen Einfuhr-Preise zahlen. Mit der Umlage erlaubt die Regierung den angeschlagenen Importeuren die schnelle Weitergabe von Kosten an Haushalte und Industrie trotz bestehender Verträge.

Die Umlage könnte zwischen 1,5 und 5 Cent pro Kilowattstunde betragen. "Das ist ein schwieriger Schritt. Ein Schritt, der eine hohe Belastung mit sich bringt", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Die Gasumlage sei "kein guter Schritt, aber ein notwendiger Schritt". Die genaue Höhe der Umlage stehe noch nicht fest: "Aber die bittere Nachricht ist: Es sind sicherlich einige hundert Euro pro Haushalt." Daher müssten Menschen gezielt entlastet werden. Habeck stellte aber auch klar: "Gezielt entlastet heißt: Wir können nicht alle Kosten als Staat tragen."

Importeure müssen Gas teuer nachkaufen - Existenznöte entstehen

Hintergrund des Vorgehens der Regierung ist, dass Importeure wie Uniper die ausgefallenen Russland-Lieferungen kurzfristig und teuer am Markt nachkaufen müssen. Wegen bestehender Verträge mit den Kunden dürfen sie diese aber bisher nicht weitergeben. Das hat vor allem Uniper in Existenznöte gebracht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Gasumlage in der vergangenen Woche angekündigt.

90 Prozent der Extra-Kosten der Importeure können weitergegeben werden - und zwar mit einem gleichen Betrag pro Kilowattstunde für jeden, unabhängig davon, wo er seinen Vertrag geschlossen hat.

Habeck: Umlage schützt Gas-Versorger

Habeck sagte in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt, mit der Umlage könne man Importeure und Versorger stützen. Diese könnten wieder Geld verdienen, eine Pleite-Gefahr könne abgewendet werden. "Jedenfalls gehen wir davon aus, dass dieser Umlage-Mechanismus den Markt beruhigt und die Unternehmen stabilisiert."

Sorge vor Überlastung der Endkunden

Der Verband Kommunaler Unternehmen, der die Stadtwerke vertritt, lobte das Vorgehen, warnte aber vor einer Überlastung der Endkunden: "Das erfordert ausreichend Zeit zur Weitergabe durch die Stadtwerke, den Einbezug aller Endkunden von Energie sowie die Möglichkeit, die Belastung zeitlich zu strecken und notfalls mit Steuermitteln zu dämpfen", sagte ein Sprecher.

Die Verordnung muss zunächst das Kabinett passieren. Ab Oktober kann dann die Differenz zwischen den laufenden Tarifen und den Extra-Kosten der Importeure für einen Zeitraum bis Ende März 2024 geschätzt und auf die Kilowattstunden umgelegt werden. Im Nachhinein soll es aber eine genaue Abrechnung geben. Dafür muss die nötige Menge an Ersatz-Beschaffung und deren Preis zu den festgelegten 90 Prozent ermittelt werden. Abgezogen werden die ohnehin laufenden Zahlungen der Kunden. Die Differenz ergibt dann die Umlagen-Gesamtsumme, die dann gleichmäßig verteilt wird. Eine erste Berechnung soll im August veröffentlicht werden.

Kritik kommt von den Linken

Scharfe Kritik kam von den Linken. Ihr Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Dietmar Bartsch, nannte die Gasumlage "inakzeptabel". "Die notwendige Rettung von Uniper wird durch die Entscheidungen der Bundesregierung wesentlich auf die Verbraucher abgewälzt", bemängelte er.

Strengere Vorschriften für Füllstand der Gasspeicher ab Freitag

Neben der Gasumlage kommt an diesem Freitag eine weitere Veränderung ins Spiel: Zur besseren Vorsorge in der Energiekrise treten strengere Vorschriften für den Füllstand der Gasspeicher in Kraft. Die Speicher sollen zum 1. September zu zwei Dritteln gefüllt sein, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Damit dürfe auch bei geringen Gaszuflüssen nicht ausgespeichert werden. Zusätzlich werden die bisherigen Vorgaben erhöht: Zum 1. Oktober müssen die Speicher zu 85 Prozent gefüllt sein, zum 1. November zu 95 Prozent. Die zusätzlichen fünf Prozentpunkte zum November bedeuteten rund eine Milliarde Kubikmeter Gas, erklärte das Ministerium.