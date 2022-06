G7-Countdown: Der Tag vor dem Start

Am Tag, bevor der G7-Gipfel auf Schloss Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen beginnt, haben 15 globalisierungskritische Verbände von Attac bis zur Umweltorganisation WWF zur Großdemo in München aufgerufen. Gekommen sind weit weniger als die 20.000 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Polizei sprach mehr als zwei Stunden nach Beginn von etwa 4.000 Protestierenden, die Veranstalter gaben zu diesem Zeitpunkt 6.000 Personen an. Ihre Forderungen: Ausstieg aus fossilen Energien, Erhalt der Tier- und Pflanzenvielfalt, soziale Gerechtigkeit auf der Welt und die Bekämpfung des Hungers.

Protestdemo: Sehr friedlich - bis auf eine Auseinandersetzung

Der Protestzug verlief weitgehend friedlich - bis auf eine kurzzeitige Auseinandersetzung zwischen Polizei und Aktivisten. Polizeisprecher Andreas Franken berichtete von einer Solidarisierungsaktion des "schwarzen Blocks". Dabei seien auch Schlagstöcke eingesetzt worden. Zwei Beamte seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Situation habe sich recht schnell wieder entspannt. Ein Demo-Teilnehmer wurde festgenommen. Der Grund dafür war zunächst unklar.

Appelle vor dem Gipfelstart

Die weltwirtschaftliche Lage, der Kampf gegen den Klimawandel, Sicherheitspolitik und der Krieg in der Ukraine sind wesentliche Themen der Beratungen - an diesem Samstag meldeten sich noch einmal mehrere Organisationen mit Appellen zu Wort.

Greenpeace übte deutliche Kritik an der Energiepolitik der G7-Staaten. Diese investieren einer Studie zufolge im Durchschnitt fast genauso viel Geld in die klimaschädlichen Brennstoffe Kohle, Öl und Gas wie in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Welthungerhilfe forderte jährlich zusätzlich mindestens 13 Milliarden Euro; und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verlangte von der Bundesregierung, moralischen Druck auf die Vertreter der anderen Industriestaaten auszuüben. Dabei geht es um die Finanzierung der Corona-Impf- und Versorgungsprogramme in aller Welt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte in seiner Videobotschaft "Kanzler kompakt", dass er mit den Partnern der G7-Staaten nach Lösungen für die Energiekrise und die steigende Inflation suchen wolle. Es gehe beim G7-Treffen auch darum, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten mit einer Abkehr von der Nutzung fossiler Energien. Eine Aufgabe sei es, einen "Klimaclub" zustande zu bringen, in dem die Staaten zusammenarbeiten, die das erreichen wollten.

#BR24live zum Nachschauen: Das erwartet uns beim G7-Gipfel

Wo arbeitet die Presse beim G7-Gipfel? Wie ist die Lage auf dem Protestcamp vor Ort und weshalb wird auch in München demonstriert? Und worum geht es eigentlich, wenn sich von Sonntag bis Dienstag Staatschefs der sieben führenden europäischen Industrienationen auf Schloss Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen treffen? BR24live gab Samstagnachmittag einen Einblick, den sie hier im Video nachschauen können: