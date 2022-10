Friedensnobelpreis für Menschenrechtsaktivist und Organisationen

Vorkämpfer für die Menschenrechte in Belarus, Russland und der Ukraine erhalten in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Der renommierteste Friedenspreis der Erde geht an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki, die russische Organisation Memorial und das ukrainische Center for Civil Liberties. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

"Herausragende Vorkämpfer für Menschenrechte"

Die diesjährigen Preisträger repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Heimatländern, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Preisbekanntgabe. Sie setzten sich seit vielen Jahren für den Schutz der Grundrechte der Bürger und das Recht ein, Machthabende zu kritisieren. Man ehre "drei herausragende Vorkämpfer für Menschenrechte, Demokratie und friedliche Koexistenz in den drei Nachbarländern Belarus, Russland und der Ukraine", erklärte Reiss-Andersen.

Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte Reiss-Andersen, der Preis sei "nicht an Präsident Putin gerichtet". Allerdings unterdrücke seine "autoritäre" Regierung Menschenrechtsaktivisten.

Bjaljazki in Belarus inhaftiert

Bjaljazki ist derzeit in Belarus wegen des Vorwurfs des Steuerbetrugs inhaftiert. Reiss-Andersen forderte die Behörden in dem autoritär regierten Land auf, Bjaljazki freizulassen. "Wir hoffen inständig, dass das geschehen wird und dass er nach Oslo kommen kann, um seine Ehrung entgegenzunehmen", sagte die Vorsitzende des Nobelkomitees.

Bjaljazkis Ehefrau Natalja Pintschuk sagte der Nachrichtenagentur AFP, sie sei "überwältigt von ihren Gefühlen" und "dankbar". Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja schrieb auf Twitter von einer "Anerkennung für alle Belarussen, die für Freiheit und Demokratie kämpfen".

Gratulation von den Vereinten Nationen

Zu den ersten Gratulanten gehörten die Vereinten Nationen. Die Auszeichnung für die Menschenrechtsaktivisten zeige, wie wichtig der Kampf für die Freiheit sei, betonte die Sprecherin der UN in Genf, Alessandra Vellucci, am Freitag. Sie erinnerte daran, dass die Menschenrechte neben Frieden und Entwicklung einer der Grundpfeiler des gesamten UN-Systems seien.

"Ich verneige mich vor dem Mut von Ales Bialiatski, Memorial und dem Centre For Civil Liberties", erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf Twitter. Die Wahl der Preisträger ehre jene, die "mit enormem Mut und unter hohem Risiko für ihre Rechte und ihre Freiheit kämpfen." Bundesjustizminister Marco Buschmann nannte die Auszeichnung "ein starkes Zeichen für Freiheit und Menschenrechte". EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte: "Das Nobelpreiskomitee hat den außerordentlichen Mut dieser Männer und Frauen anerkannt, die gegen die Alleinherrschaft aufstehen."