Einsparziele in der Energiekrise: Reichen die Maßnahmen?

Weil sie nur bis zum nächsten Jahr an den Markt zurückdürfen, scheuten Energieversorger den Aufwand. Eigentlich gäbe es große Reserven an Kohlekraftwerken in Deutschland, um entsprechend Gas einzusparen. Sie müssten nur genutzt werden.

Größtes Sparpotential: Industrie und Privathaushalte

Doch nimmt man das Sparpotential der Verordnungen und der gesetzlichen Vorgaben für die Bereitstellung von Ersatzkraftwerken zusammen, fehlt immer noch mehr als die Hälfte für das Einsparziel 20 Prozent. Einen großen Beitrag erwartet die Bundesregierung aber von privaten Haushalten und Industrie: fünf bis zehn Prozentpunkte, wobei eine Sprecherin des Ministeriums auf Nachfrage ergänzt: eher zehn.

Industrie verbraucht zuletzt 20 Prozent weniger Gas

Außergewöhnlich viel Gas spart zurzeit die Industrie ein, sagt Umweltökonom Andreas Löschel: "Bei den Unternehmen passiert sehr viel augenblicklich gesehen. Da sind die Verbräuche stark gesunken." Im Juli und August lag der Verbrauch um rund 20 Prozent unter dem Sommer-Mittelwert der vergangenen Jahre.

Zum Teil, weil Unternehmen Gas durch andere Brennstoffe ersetzt haben, auch effizienter werden. Aber zum Teil auch, weil sie ihre Maschine weniger laufen lassen und weniger produzieren. Das lässt sich natürlich nicht lange durchhalten lässt. Und bringt für einzelne Unternehmen Probleme. Doch grundsätzlich ist die Industrie der Bereich, der am schnellsten aufs Gassparen umgeschwenkt ist.

Wer den Preis sieht, spart

Das ist einfach zu erklären: "Die sehen die Preise", sagt Löschel, "die verstehen, dass die Preise in der Zukunft hoch bleiben werden und machen entsprechende Maßnahmen. Bei den Haushalten ist es anders. Viele der Haushalte, die haben die Preise noch nicht wahrgenommen in der Dringlichkeit".

Sparen im Privathaushalt – schwer kalkulierbar

Mit den ersten kalten Tagen im September ist der Gasverbrauch der Privathaushalte drastisch in die Höhe geschnellt – und liegt deutlich über dem Durchschnitt der Früh-Herbstwochen aus den Vorjahren.

Dabei wäre mit ähnlichen Maßnahmen wie in öffentlichen Gebäuden und Büros viel zu holen, schätzt Corinna Fischer vom Öko-Institut: Vier Prozentpunkte Einsparung würde das bringen, ergibt ihre Abschätzung aufgrund der verfügbaren Zahlen. Die konkreten Schritte dafür: Raumtemperatur um ein Grad senken, nur noch halb so viel Warmwasser verbrauchen, also: keine Vollbäder, kurz oder sogar kalt duschen, und Geschirrspülmaschine statt Handspülen. In allen Haushalten in Deutschland.

Wenn sich dann noch viele dazu entschließen, die zweite Kühltruhe im Keller abschalten, den Fernseher nicht im Hintergrund laufen lassen oder nachts den WLAN-Router abschalten, dann hilft das auch. Was das in der gesamtdeutschen Sparrechnung bedeutet, lässt sich aber kaum abschätzen – gesichert sind da Einsparziele also nicht.

Schnelle Rückmeldung zum Verbrauch hilft beim Sparen

Wichtig für das alles wäre: mehr Information. Privathaushalte bräuchten kurzfristige Rückmeldungen, nicht erst bei der Jahresabrechnung, meint Andreas Löschel: "Was habe ich im letzten Monat verbraucht? Im Vergleich zum letzten Jahr, was bedeutet das auf der Kostenseite? Habe ich tatsächlich schon was gespart? Wir wissen, dass solche Rückmeldungen in Echtzeit helfen beim Einsparen, dass man große Effekte erzielen kann, wenn man solche Feedbacks gibt.“ Denn dann lenken die Preise das Einsparen. Wichtig dann aber auch: die hohen Kosten sozial abzufedern.

Einsparziel greifbar, aber nicht gesichert

Unterm Strich bleibt bei dem, was das Wirtschaftsministerium als realistische Einsparungen sieht, eine Lücke:

Zwei Prozentpunkte durch die Energiesparverordnungen

Bis zu fünf Prozentpunkte in der Stromproduktion

Bis zu zehn Prozentpunkte bei Haushalten und Industrie

Macht 17 Prozent. – aber eigentlich liegt das Ziel bekanntlich bei 20 Prozent Gas einsparen.

Das Ministerium sagt: Ja, deswegen appelliere man ja weiter an Sparsamkeit. Das Einsparziel neun bis dreizehn Prozent, das die IEA ausgibt, wäre immerhin erreichbar mit diesem Weg.

Grundsätzlich halten sowohl Corinna Fischer als auch Andreas Löschel es für machbar, die Sparziele zu schaffen – wenn wir keine Sparoption auslassen: "Also ich bin relativ optimistisch, dass wir, was jetzt die physischen Knappheiten angeht, mit einem blauen Auge durch den Winter kommen", sagt Löschel. "Aber ökonomisch, da wird es ganz schwer werden."