Fassade der alten Börse in Kopenhagen nach Brand eingestürzt

Das Mauerwerk der ausgebrannten Hälfte der historischen Börse in Kopenhagen ist eingestürzt. Die Wände der halben Börse brachen trotz Stabilisierung zusammen, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagnachmittag sagte. Verletzt wurde demnach niemand, sämtliche Arbeiter seien in Sicherheit gebracht worden.

Die Einsatzkräfte hatten noch Stunden zuvor versucht, die Mauern nach dem zerstörerischen Brand in der alten Börse in Kopenhagen zu retten, indem sie Container mit Betonblöcken aufstellten, die mit Gerüsten um das Gebäude herum verbunden waren.

Zahlreiche Kunstwerke in Sicherheit gebracht

Das Feuer in einem der Wahrzeichen der dänischen Hauptstadt war am Dienstag unter dem Kupferdach ausgebrochen und hatte sich vom Dach nach unten ausgebreitet. Stundenlang schlugen riesige Flammen in den Himmel und dichter schwarzer Rauch stieg auf. Vor den Augen entsetzter Passanten stürzte der markante Turm des 54 Meter hohen Bauwerks aus dem 17. Jahrhundert auf die Straße.

Wegen Restaurierungsarbeiten ist das Bauwerk eingerüstet. Ob die Arbeiten etwas mit dem Feuer zu tun hatten, blieb zunächst aber ungeklärt. Ebenfalls ungeklärt ist noch, wie hoch der Schaden wirklich ist.

Etwa die Hälfte des roten Backsteingebäudes brannte ab. Mehrere Hundert der zahlreichen Kunstwerke in der früheren Börse konnten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Das Gebäude liegt auf der östlichen Spitze der Insel Slotsholmen am Holmens Kanal gegenüber der Dänischen Nationalbank und ist eine Touristenattraktion.

Vergleich mit eingestürzter Kathedrale Note Dame

Die Kopenhagener Bürgermeisterin Sophie Hæstorp Andersen hat sich indes Rat bei ihrer Pariser Kollegin Anne Hidalgo geholt. Sie habe sich mit Hidalgo darüber ausgetauscht, wie die Franzosen nach dem Brand der Kathedrale Notre Dame 2019 vorgegangen sind, sagte Hæstorp Andersen am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP. Hidalgo habe ihr ein paar gute Tipps zum Spendensammeln und für den schnellen Wiederaufbau gegeben.

Notre Dame war fast auf den Tag genau fünf Jahre zuvor von einem verheerenden Feuer verwüstet worden. Auch dabei stürzte der Dachturm vor laufender Kamera ein. Der Wiederaufbau von Notre Dame soll Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Hæstorp Andersen sagte, Hidalgo habe dänische Spezialisten eingeladen, um mit den Verantwortlichen für den Wiederaufbau des Dachreiters von Notre Dame zu sprechen. "Wir stehen vor einer großen Aufgabe", sagte Hæstorp Andersen. "Aber wir wissen, dass sie schnell geschafft werden kann."

Mit Informationen von AFP, dpa und AP.