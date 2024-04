"Unser Notre-Dame-Moment": Großfeuer schockt Dänemark

Dramatische Szenen in Kopenhagen: In der historischen Börse der dänischen Hauptstadt ist am Dienstag ein riesiger Brand ausgebrochen. Meterhohe, orangefarbene Flammen und dichter schwarzer Rauch schlugen aus dem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Wie es dazu kam, ist aktuell noch unklar.

Durch das Feuer sind mittlerweile auch der berühmte 56 Meter hohe Turm aus vier ineinander verdrehten Drachenschwänzen und Teile des Daches eingestürzt. Die Feuerwehr bestätigte am Dienstag, dass das Gebäude zu einem Teil stark verbrannt sei. Von einem Einsturz des gesamten Gebäudes gingen die Einsatzkräfte zunächst aber nicht aus.

Löscharbeiten durch Gerüst erschwert

Laut Feuerwehrsprecher Jakob Vedsted Andersen sei der Brand am Morgen im Kupferdach des Gebäudes ausgebrochen. Die alte Börse ist derzeit wegen Renovierungsarbeiten von einem Gerüst umgeben. Daher hätten Einsatzkräfte Schwierigkeiten, zum Brandherd vorzudringen.

Die Polizei teilte mit, dass sie die Straße an der alten Börse gesperrt hätte und die umliegenden Gebäude evakuiere. Dies betrifft unter anderem auch das Finanzministerium.

Rettung von Kunstwerken

Das Gebäude, Sitz der dänischen Handelskammer, beherbergt auch eine große Kunstsammlung. Videoaufnahmen in den Sozialen Medien zeigen, wie mehrere Personen Gemälde aus dem Gebäude tragen. Auch Handelskammerpräsident Brian Mikkelsen half bei der Bergung von Kunstgegenständen.

Die sieben Bürgermeister von Kopenhagen sicherten ihre Unterstützung zum Wiederaufbau der Börse zu. Man werde alles tun, was möglich ist, um diesen zu unterstützen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. "Das Gebäude ist einfach lebenswichtig für Kopenhagen und die gesamte Kulturgeschichte Dänemarks." Kopenhagen hat mit Sophie Hæstorp Andersen eine Oberbürgermeisterin und sechs Fachbürgermeisterinnen und Fachbürgermeister. "Es ist ein absolut schrecklicher Tag", hieß es in der Erklärung.

Dänischer Verteidigungsminister: "Schreckliche Bilder"

Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen äußerte sich auf der Onlineplattform X: "Schreckliche Bilder von Børsen. So traurig. Ein ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet. Unser eigener Notre-Dame-Moment".

Das Pariser Wahrzeichen Notre Dame war am 15. April 2019 in Flammen aufgegangen. Der Brand im Dachstuhl der Kathedrale hatte große Teile des Gebäudes zerstört. Ende 2024 soll der Wiederaufbau von Notre-Dame beendet sein.

Mit Informationen von dpa