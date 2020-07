Faktenfuchs: Polizeigewalt - auch in Bayern?

Es sind mehrere Fälle, die aktuell in Bayern diskutiert werden: Bei Verhaftungen in München soll es zu gewaltsamen Szenen gekommen sein. Da ist zum einen der Fall eines Mannes, dem ein Polizist mehrere Male sein Knie in den Brustkorb gestoßen haben soll. Und da ist der Fall von Mani D., einem 18-Jährigen Schüler, der am vergangenen Wochenende in der Münchener Innenstadt in Konflikt mit der Polizei geriet.

Mani D. erinnert sich so: Er wollte einen Streit zwischen zwei Jugendlichen schlichten. Als die Polizei dazu kam, lief er weg. Ein Fehler, wie er heute sagt. Zwei Passanten verfolgten ihn und hielten ihn fest. Als die Polizei ihn dann festnahm, klemmte ein Beamter Mani D.s Kopf zwischen seinen Knien ein. So erzählt er es und so ist es auch in Videos von dem Fall zu sehen, die der Schüler auf Instagram gepostet hat. Im Gespräch mit BR24 sagt er: "Ich hab dann geschrien: 'Haben sie nichts gelernt, hören Sie auf, ich kriege keine Luft mehr.'"

Was er auch sagt: Ein Polizist habe ihm mehrere Schläge in die Rippen und den Bauch versetzt - nach der Festnahme. Mani D. ist schwarz, die Aufnahmen, die den Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen amerikanischen Polizisten zeigen, hätten Spuren bei ihm hinterlassen. Deshalb sei er geflohen und deshalb habe er sich gewehrt.

Aus Sicht der Beamten stellt sich die Sache genau andersherum dar: Mani D. war es, der auf die Beamten losging. Er habe einen Beamten zu Boden gestoßen. Erst danach hätten zwei Passanten den flüchtenden jungen Mann festgehalten. Im darauffolgenden Gerangel soll er einem Polizisten zwei Schläge verpasst haben. Der Beamte ist seither dienstunfähig.

Ob es sich bei diesem Vorfall um Polizeigewalt handelte, um Widerstand gegen Polizeibeamte oder etwas ganz anderes, wird derzeit in einem Ermittlungsverfahren untersucht. Dafür sollen unter anderem die Bodycam-Videos der Polizisten ausgewertet werden. Zugleich entwickelt sich eine Diskussion um Polizeigewalt und die Frage, ob dies ein Einzelfall ist.

Aktivisten beklagen seit langem, dass gewalttätige Übergriffe bis hin zu nicht aufgeklärten Todesfällen durch die Polizei auch in Deutschland und Bayern vorkommen. Doch was genau versteht man eigentlich unter Polizeigewalt? Wie viele Fälle rechtswidriger Übergriffe gibt es? Und wie oft werden sie geahndet?

Kontrollen, Beleidigungen, Übergriffe: Was ist Polizeigewalt?

Eine eindeutige Definition von Polizeigewalt gibt es nicht. In der öffentlichen Debatte wird der Begriff oft sehr breit verwendet. Je nach Auffassung kann sich Polizeigewalt daher nur auf "physische Gewalt" beziehen (siehe: "unmittelbarer Zwang" unten) oder auch auf psychische Gewalt wie Beleidigungen.

Wie ist die Rechtslage?

Grundsätzlich gilt: Die Polizei darf in bestimmten Situationen körperliche Gewalt anwenden, um polizeiliche Maßnahmen durchzusetzen. Juristen bezeichnen dies als "unmittelbaren Zwang". Aber: Damit Gewalt zulässig ist, braucht sie eine gesetzliche Grundlage und muss verhältnismäßig sein. Konkrete Vorschriften dazu, wann der Einsatz von Polizeigewalt zulässig ist, finden sich unter anderem in den Polizeigesetzen von Bund und Ländern, der Strafprozessordnung sowie Gesetzen über die Anwendung unmittelbaren Zwangs. In Bayern legt das Bayerische Polizeiaufgabengesetz zum Beispiel fest, unter welchen Umständen jemand gefesselt werden darf – und wann der Gebrauch von Schusswaffen rechtmäßig ist.

Zudem gilt: Die Gewalt muss verhältnismäßig sein. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip folgt aus der Verfassung. Verhältnismäßig ist Gewalt nur dann, wenn sie einen legitimen Zweck verfolgt, das Ziel durch die Gewalt überhaupt erreicht werden kann und die Polizei nicht mehr Gewalt anwendet als nötig. Auch müssen immer die beiden sich gegenüberstehenden Rechtsgüter noch einmal abgewogen werden. Also etwa: Ist die Tatsache, dass ein Demonstrant droht, ein Ladenfenster einzuschlagen (Schutz des Eigentums), ein ausreichender Grund, um ihn gewaltsam niederzuringen (Schutz der körperlichen Unversehrtheit)? Ist die Gewalt unverhältnismäßig, dann ist sie rechtswidrig. In der Regel stellt sie dann eine "Körperverletzung im Amt" nach § 340 Strafgesetzbuch dar.

Welche Formen von Polizeigewalt gibt es?

Wendet ein Polizist unverhältnismäßige Gewalt an, kommen verschiedene Straftatbestände infrage. Forscher der Ruhr-Universität Bochum haben in einer Studie mehr als 3.000 Betroffene von Polizeigewalt zu ihren Erfahrungen und ihrem Anzeigeverhalten befragt. In den Fällen, in denen es zu einem Gerichtsverfahren kam, wurde Anklage aus den folgenden Gründen erhoben:

• Körperverletzung im Amt (mit 87 Prozent der weitaus größte Teil der Fälle)

• Nötigung/Amtsmissbrauch

• Freiheitsberaubung

• sexuelle Belästigung

• Sachbeschädigung

Wie häufig kommt Polizeigewalt vor?

Diese Frage lässt sich für Deutschland kaum seriös beantworten. Denn Forscher gehen davon aus, dass ein Großteil der polizeilichen Übergriffe nie zur Anzeige gebracht wird.

Bekannt gewordene Übergriffe von Polizisten lassen sich anhand von Kriminalitätskontrollstatistiken nachvollziehen. Dafür kann zum einen die Bayerische Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) herangezogen werden, die Informationen darüber enthält, wie viele Fälle einer möglichen "Körperverletzung im Amt" im jeweiligen Kalenderjahr bei der Polizei angezeigt wurden.

Zum anderen erfasst die Bayerische Justizgeschäftsstatistik der Staatsanwaltschaften die von den Staatsanwaltschaften erledigten "Ermittlungsverfahren wegen Gewaltausübung und Aussetzung durch Polizeibedienstete" – darin finden sich also Fälle, in denen Polizisten entweder selbst Gewalt verübten oder Menschen dieser aussetzten.

Beide Statistiken stellen vor allem eine Tätigkeitsstatistik der jeweiligen Behörde dar: Sie erfassen, wie viele Fälle beziehungsweise Verfahren durch Polizei oder Staatsanwaltschaft bearbeitet wurden. Die Polizeiliche Kriminalstatistik in Bayern zählt für das Jahr 2019 insgesamt 80 Fälle, in denen gegen Beamte wegen einer "Körperverletzung im Amt" ermittelt wurde. Die Zahl beinhaltet allerdings neben Polizisten auch alle sonstigen Amtsträger bei der Dienstausübung. Forscher gehen jedoch davon aus, dass die meisten dieser Verfahren sich gegen Polizeibeamte richten. Im Vorjahr 2018 waren es noch 98 Fälle, das ist also ein Rückgang um 18,4 Prozent. Angaben darüber, wie die Verfahren ausgegangen sind – ob Anklage erhoben oder die Ermittlungen eingestellt wurden – gehen aus der PKS nicht hervor.

Einen besseren Einblick bietet die Staatsanwaltschaftsstatistik: Ihr zufolge ermittelten die bayerischen Staatsanwälte im Jahr 2019 205 Mal gegen Polizeibedienstete in Bayern, weil diese Gewalt verübt oder zugelassen hatten. Die Zahl ist deutlich höher als die 80 Fälle von "Körperverletzung im Amt" in der Polizeilichen Kriminalstatistik. Dass die beiden Statistiken sich so sehr unterscheiden, kann auf die andere Art der Erfassung zurückgeführt werden. Zum einen erfasst die Statistik der Staatsanwaltschaft anders als die der Polizei auch Fälle, in denen Polizisten die Gewalt nicht nur selbst verübten, sondern auch Menschen Gewalt aussetzten. Außerdem erfasst die PKS nur bei der Polizei angezeigte Fälle. Anzeige kann jedoch auch bei der Staatsanwaltschaft erstattet werden – eine Möglichkeit, die gerade Betroffene von Polizeigewalt womöglich vorziehen.