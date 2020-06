Mehr Gewalt gegen Polizeibeamte in Niederbayern

Wie in ganz Bayern, hat auch in Niederbayern die Gewalt gegen Polizeibeamte zugenommen. Das geht aus einer aktuellen Statistik aus dem Innenministerium hervor. Demnach kam es im Jahr 2019 in Niederbayern zu 781 Fällen von Gewalt gegen Polizeibeamte. Dies bedeutet einen Anstieg von über 19 Prozent gegenüber 2018 (656 Fälle). Die Zahl der verletzten Polizeibeamten ging um fünf Prozent zurück.

Beinahe jeder achte Polizist Opfer von Gewalt

Trotzdem bedeute dies, dass fast jede/r achte Polizeibeamtin/Polizeibeamte in Niederbayern im vergangenen Jahr bei einem Angriff verletzt wurde, so die Polizei. Größtenteils habe es sich um Beleidigungen (315 Fälle), tätliche Angriffe und Körperverletzungen (282 Fälle) sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (148 Fälle) gehandelt.

Täter meist männlich und unter Alkoholeinfluss

Bei den Tatverdächtigen waren fast 88 Prozent männlich und knapp 69 Prozent aller Tatverdächtigen standen laut der Statistik unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss. Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen betrug etwas über 26 Prozent. Die am meisten belastete Dienststelle im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern war laut Statistik mit 267 Fällen die Polizeiinspektion Landshut.

Polizei sieht besorgniserregende Entwicklung

Das Polizeipräsidium Niederbayern spricht von einer "besorgniserregenden Entwicklung". Verschiedene Maßnahmen sollen dieser Entwicklung entgegenwirken. So seien die Dienststellen im Präsidialbereich ab Juli 2019 nach und nach mit Body-Cams ausgestattet worden. Bei Pilotversuchen habe die Body-Cam eine deeskalierende Wirkung auf das polizeiliche Gegenüber gehabt, hieß es. Die klar erkennbare Videoaufzeichnung würde die Hemmschwelle zu gewalttätigen Übergriffen erhöhen.

Schnellere Verfahren sollen abschreckend wirken

Einen Erfolg verspricht sich die Polizei auch durch eine beschleunigte Sachbearbeitung von besonders schweren Fällen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Diese wurde im April 2019 eingeführt. Hier setzt die Polizei auf eine präventiv abschreckende Wirkung. Laut Polizei wurden im vergangenen Jahr 33 Strafanzeigen im Rahmen der priorisierten Bearbeitung den Staatsanwaltschaften vorgelegt.