Faktenfuchs: Mehr Geflüchtete in Bayern in Arbeit

Wie viele Flüchtlinge, die seit 2015 nach Deutschland und Bayern gekommen sind, arbeiten inzwischen? Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer hatte Mitte Dezember in einem Interview in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" davon gesprochen, dass er selbst überrascht sei, "dass das [die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt, Anm. d. Red.] so schnell geht."

Dem #Faktenfuchs liegt eine interne Aufstellung der Arbeitsagentur vor. Darin befindet sich auch die Aufschlüsselung der Behörde nach Bundesländern.

Exklusive Zahlen für Bayern - immer mehr Flüchtlinge in Arbeit

In Bayern waren nach einer Hochrechnung der Arbeitsagentur im September dieses Jahres 59.300 Flüchtlinge in Arbeit - fast ein Drittel (32,7 Prozent) mehr als im Jahr zuvor. Davor war die Zahl zwischen den September-Monaten 2016 und 2017 um fast 40 Prozent gestiegen.

In diesem September hatten 51.900 (von den 59.300) eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, der Rest waren geringfügig Beschäftigte (450-Euro-Job).

Als Flüchtlinge gelten bei der Arbeitsagentur Personen, die aus den acht Ländern kommen, aus denen die meisten Asylbewerber stammen (Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia, Syrien).

In Bayern empfingen zuletzt 102.534 Menschen aus diesen Ländern Hartz IV. Diese Zahl stammt allerdings aus dem August dieses Jahres, die September-Zahlen werden erst im neuen Jahr zugänglich.

Quoten - also der jeweilige Anteil der Flüchtlinge in Arbeit oder Hartz-IV-Bezug an allen Flüchtlingen aus besagten Staaten in Bayern - lassen sich derzeit nicht auf den Monat genau angeben. Denn das Ausländerzentralregister (AZR) veröffentlicht unterjährig keine bayernspezifischen Zahlen.