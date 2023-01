Keine Belege für Leichenverbrennungen auf Chinas Straßen

Auf eine Anfrage des #Faktenfuchs antwortete ein RTL-Sprecher, in Abstimmung mit dem Verifizierungsteam habe RTL.de die Videos und deren Quellen als glaubwürdig eingestuft. Man habe sich zur Veröffentlichung entschieden, weil die Bilder die "ernste Corona-Lage in ihrer ganzen Dramatik darstellen" würden. Welche konkreten Belege auf Herkunft und Inhalt schließen lassen sollen und dem Verifizierungsteam von RTL vorliegen, teilte der Sprecher dem #Faktenfuchs nicht mit.

Die Bild-Zeitung entfernte das Artikel-Foto und das Video nach kurzer Zeit wieder und änderte den Titel. Laut dem Pressesprecher der Bild war das Video im Artikel 15 Minuten lang auf der Homepage, die ursprüngliche Version des Artikels sei knapp eine Stunde online gewesen. "Die Quelle der ursprünglichen Berichterstattung waren mehrere US-amerikanische und britische Nachrichtenseiten. Unser Faktencheck ergab nach kurzer Zeit, dass es sich bei dem Video, das weltweit auf zahlreichen Nachrichtenseiten mit falschen Angaben verbreitet wurde, nicht um eine Leichenverbrennung handelt. Daher wurden Artikel und Video umgehend verändert", schrieb der Bild-Pressesprecher.

In China kursiert eine unverifizierte Chat-Nachricht mit Drohung

Für die Behauptung, in China würden Covid-Opfer auf der Straße verbrannt, fehlen also bislang jegliche Belege. In einem Artikel der Nachrichtenseite Bloomberg steckt allerdings ein Hinweis darauf, wie sich das Gerücht entwickelt haben könnte. Dabei geht es um eine - wie Bloomberg selbst anmerkt - nicht-verifizierte Nachricht aus dem chinesischen Chat-Dienst WeChat. Darin droht ein Mann, seinen an Corona verstorbenen Vater auf der Straße zu verbrennen, da er keinen Platz in einem Krematorium finde. ARD-China-Korrespondent Eyssel sagte dazu im Gespräch mit dem #Faktenfuchs: "Auch wir können diese Nachricht nicht endgültig verifizieren, aber laut Berichten hat der Mann nach seiner Drohung relativ schnell einen Platz in einem Krematorium bekommen."

Fazit

In den sozialen Medien, vor allem auf Twitter, verbreitete sich Anfang Januar die Behauptung, dass in China an Covid-19 Verstorbene im öffentlichen Raum verbrannt würden, da die Krematorien überlastet seien. Bilder und Videos von Feuern auf Straßen sollen dies angeblich belegen. Auch deutsche Medien griffen die Behauptung auf und verbreiteten die Bilder weiter.

Doch bislang gibt es keine Belege oder unabhängige Berichte über Leichenverbrennungen auf offener Straße. Die Bilder zeigen aller Wahrscheinlichkeit nach eher Feuer, wie sie in China traditionell anlässlich von Bestattungen oder bestimmten Feiertagen entzündet werden - darin werden häufig symbolische Gegenstände aus Papier verbrannt. Während derzeit in China tatsächlich viele Krematorien an der Belastungsgrenze arbeiten, weil viele Menschen an Covid-19 sterben, lassen sich keine Beweise dafür finden, dass Angehörige ihre toten Verwandten tatsächlich selbst verbrennen mussten.