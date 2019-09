Faktenfuchs: Schadet 5G der Gesundheit?

Beim Handykauf auf den SAR-Wert achten

Zudem: Das Maß dafür, wie viel Strahlungsleistung ein Körper von einem hochfrequenten Feld aufnimmt, ist die sogenannte Spezifische Absorptionsrate (SAR, in Watt pro Kilogramm). Wirkt ein hochfrequentes Feld auf den ganzen Körper ein und führt dabei zu SAR-Werten von 4 Watt pro Kilogramm, steigt beim Menschen die Temperatur um etwa 1 Grad Celsius. Um dies zu vermeiden, wurden die zulässigen Höchstwerte für die Ganzkörperexposition der Normalbevölkerung um den Faktor 50 - auf 0,08 Watt pro Kilogramm - reduziert. Bei einer Teilexposition von Kopf und Rumpf gilt ein Grenzwert von 2 Watt pro Kilogramm. Beim Handykauf kann man auf den SAR-Wert achten, um sich vor zu hoher Strahlung zu schützen, das empfiehlt auch das BfS.

Zwischenfazit

Soweit zu den bekannten Wirkungen bestimmter Frequenzen auf den menschlichen Körper. Noch einmal kurz gefasst:

Die hochfrequenten Wellen von Mobilfunk können prinzipiell den Körper erwärmen - auch in gefährlichem Maß. Dieses Risiko verhindern jedoch Grenzwerte für die Antennen, die Hersteller von Handys und Betreiber von Masten einhalten müssen.

Je besser die Mobilfunkverbindung zwischen der Basisstation und dem einzelnen Handy ist, desto geringer ist die Strahlung, die das Handy im unmittelbaren Umfeld des Nutzers erzeugt. Deshalb führen mehr Basisstationen im Durchschnitt zu weniger Strahlenbelastung, da ein Handy weniger stark senden muss, um Daten an die Basisstation zu übertragen. Generell ist erkennbar, dass der größte Teil der Strahlenbelastung aus dem unmittelbaren persönlichen Umfeld stammt (das eigene Handy, das schnurlose Telefon, das eigene WLAN-Netz). Die Belastung durch Basisstationen ist schon bei einer Entfernung von nur 100 Metern im Durchschnitt deutlich geringer.

Hochfrequente Felder: Worüber die Wissenschaft noch diskutiert

Die Frage, ob hochfrequente elektromagnetische Felder auch unterhalb der Grenzwerte gesundheitsschädlich sind - abseits der thermischen Wirkung - wird noch diskutiert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), genauer der International Agency for Research on Cancer (IARC), stufte als internationale Behörde elektromagnetische Felder in die Kategorie "wahrscheinlich krebserzeugend" (Gruppe 2B) ein. In der Gruppe 2B des IARC stehen sehr unterschiedliche Stoffe oder Beschäftigungen, Aloe-Vera-Extrakt ebenso wie zum Beispiel die Tätigkeit in einer Berufsfeuerwehr. Der Knackpunkt bei Mobilfunk: Die WHO schreibt, die Mobilfunk-Felder könnten eine Gefahr bedeuten.

Keine Beweise für erhöhtes Krebsrisiko

Das ist das wissenschaftliche Fazit - solange noch geforscht wird. Bislang steht ein überzeugender, wissenschaftlich einwandfreier Beweis dafür aus, dass Handys und die dafür verwendeten elektromagnetischen Wellen etwa Krebs auslösen. Die Studien, auf die Kritiker oft hinweisen, weisen aus wissenschaftlicher Sicht zu viele Schwächen oder Widersprüche auf, um als Beweis zu dienen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Ärzten schlossen sich zu der Gruppe "5G Appeal" zusammen, die einen Ausbau-Stopp von 5G fordert, da "bewiesen" sei, dass der Mobilfunkstandard der menschlichen Gesundheit schade. So eindeutig ist die Lage aber nicht. Denn wie bei der Einordnung der WHO gilt auch hier: Nichts Gewisses weiß man nicht.

Es wurde und wird deshalb weiterhin geforscht. Das Bundesamt für Strahlenschutz wertet nicht nur internationale Studien anderer Auftraggeber aus, sondern gab und gibt auch selbst Studien in Auftrag.

Zum Beispiel das Deutsche Mobilfunk Forschungsprogramm (DMF), eine groß angelegte Untersuchung mit mehreren Forschungsprojekten. Dabei nahmen die Folgen für Mensch und Tier großen Raum ein. Auf die Ergebnisse beruft sich das BfS, wenn es schreibt, dass die Forschungsergebnisse auch auf weite Teile der 5G-Anwendungen übertragbar seien.

Es muss noch viel geforscht werden

Die Resultate des DMF sowie weiterer aktueller nationaler und internationaler Studien konnten gesundheitsrelevante Wirkungen unterhalb der Grenzwerte nicht bestätigen. Den Ergebnissen zufolge werden die allgemeine Gesundheit und die kognitive Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt von den Frequenzen, die untersucht wurden. Ebenso konnte kein erhöhtes Krebsrisiko und keine akuten Wirkungen auf Embryonen oder Kinder (untersucht zum Beispiel in epidemiologischen Studien) gefunden werden. Dennoch steht im Abschlussbericht:

"Die in einigen Studien gefundenen geringfügigen physiologischen Reaktionen, die Hinweise, dass Kinder eventuell stärker exponiert sein könnten als Erwachsene, die nicht abschließend geklärte Frage nach gesundheitlichen Risiken bei einer langfristigen Handyexposition sowohl für Erwachsene, besonders aber für Kinder, legen auch weiterhin einen vorsichtigen Umgang mit drahtlosen Kommunikationstechniken nahe." DMF-Abschlussbericht

Das BfS sieht in Folge dessen aber eben keine wissenschaftlichen Beweise für Gefahren – sondern Hinweise auf Forschungsbedarf. Dem nehmen sich Wissenschaftler auch an. Dazu weiter unten mehr.

Ratten-Studie zu Mobilfunk: Wissenschaftliche Methoden zweifelhaft

Auch in den Ergebnissen einer neueren Studie, auf die der oben gezeigte Leser-Kommentar Bezug nahm, sieht das Bundesamt für Strahlenschutz keinen Beweis für eine krebserzeugende Wirkung - aber Hinweise. Allerdings: nur wenn der gesamte Körper Feldern ausgesetzt ist, die deutlich oberhalb der Grenzwerte liegen. Die Behörde attestiert der Studie außerdem methodische Schwächen und Widersprüche. Die Schlussfolgerung aus Sicht des BfS: Die Ergebnisse sind nicht zu übertragen auf die heutige Nutzung von Mobilfunk und deren Wirkung auf den Menschen.

Diese Studie des US-amerikanischen National Toxicology Programs (NTP), eine Langzeitstudie, untersuchte mögliche Gefahren an Mäusen und Ratten - was ohnehin Schwierigkeiten mit sich bringt, denn Beobachtungen an diesen Tieren sind nicht einfach auf den Menschen zu übertragen. Die Autoren der Studie sehen eine "expositionsbedingte klare Evidenz für das Auftreten von Herztumoren und eine mäßige Evidenz für das Auftreten von Hirntumoren und Erkrankungen des Nebennierenmarks bei männlichen Ratten".

Dem widerspricht das BfS und liefert eine mögliche Erklärung für die Ergebnisse der Studie: "Bei den hohen Ganzkörperexpositionen ist deshalb nicht auszuschließen, dass thermischer Stress mit Körpertemperaturerhöhungen, die oberhalb der Grenzwerte auftreten und bekanntermaßen zu gesundheitlichen Effekten führen, zu den auffälligen Ergebnissen speziell bei männlichen Ratten geführt hat."

Derzeit keine Aussage zur Langzeitwirkung möglich

Das BfS relativiert auch die Einstufung der WHO von elektromagnetischen Felder in die Kategorie "wahrscheinlich krebserzeugend". Die DMF-Studien, die das BfS in Auftrag gab, bestätigten die Hinweise, auf denen die IARC-Entscheidung beruhte, nach Angaben des Amts nicht.

Trotz seiner Skepsis weist auch das BfS darauf hin, dass die Frage der Langzeitwirkungen über einen Zeithorizont von mehr als fünfzehn Jahren hinaus weiterhin offen sei.

Langzeitstudien untersuchen die Wirkung von Mobilfunk auf Kinder

Diese Frage zu beantworten, daran arbeiten Wissenschaftler weltweit. Aktuell läuft eine Langzeitstudie mit dem Namen "Mobi Kids":

Hier versuchen 14 Länder, herauszufinden, ob hochfrequente Mobilfunk-Felder das Hirntumor-Risiko bei jungen Menschen beeinflussen. Nach Leukämie seien Hirntumore die zweithäufigste Krebsart bei Menschen, die jünger als 25 sind, heißt es in der Studienbegründung. Elektromagnetischen Feldern ausgesetzt zu sein, könnte das Risiko erhöhen – was aber noch nicht sicher sei. Die Forscher untersuchten über einen Zeitraum von sechs Jahren fast 1.000 junge Menschen zwischen 10 und 24 Jahren mit Hirntumoren und mehr als 2.000 gesunde. Die Ergebnisse sollen im Herbst in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht werden.

Ebenso erforscht wird der Zusammenhang von Leukämie im Kindesalter bei niederfrequenten Feldern unterhalb der Grenzwerte, und zwar im Arimmora-Projekt.

Das BfS selbst plant eine Untersuchung, wie künftig verwendete Frequenzen auf die Körperoberfläche wirken, oder ob sie auf die Erbsubstanz Einfluss haben.

BUND kritisiert mangelnde Vorsorge

Der Naturschutz-Bund BUND kritisiert eben das: Dass der Ausbau stattfindet, bevor ausreichende Risikoforschung stattgefunden habe. "Weder sind die Wirkungen auf Risikogruppen wie Kinder ausreichend untersucht, noch lassen sich Aussagen von 5G-Befürwortern, dass es keine Risiken durch die flächendeckende Nutzung elektromagnetischer Strahlung gäbe, wissenschaftlich belegen", ließ sich der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger in einem Statement zitieren. "Aus Vorsorgegründen muss die Bundesregierung dem Beispiel der Schweiz folgen und eine Absenkung der Grenzwerte aller Mobilfunksendeanlagen vor dem weiteren Ausbau um mindestens 90 Prozent veranlassen."

Wer finanziert Mobilfunk-Studien?

Das ist unterschiedlich. Zwar gehören zum Beispiel beim Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramm (DMF) des BfS die in Deutschland tätigen Mobilfunknetzbetreiber zu den Geldgebern – zu gleichen Teilen wie das Bundesumweltministerium. Doch das BfS stellte nach eigenen Angaben sicher, dass die Betreiber keinen Einfluss auf die Gestaltung der Forschung oder die Aus- und Bewertung der Ergebnisse hatten. Die Geldquellen sind auch öffentlich dokumentiert. Projekte, die nicht dem DMF zugeordnet sind, seien ausschließlich mit Ressortforschungsmitteln des BMU finanziert worden.

Grundsätzlich gilt: Für ernstzunehmende Studien machen die Forscher ihre Geldgeber transparent und stellen durch Regeln sicher, dass Geldgeber mit spezieller Interessenlage (zum Beispiel Mobilfunkanbieter) nicht Einfluss auf die Arbeit der Wissenschaftler oder auf die Ergebnisse nehmen können.

Zur Transparenz: Die Rundfunksignale des Bayerischen Rundfunks

Der BR strahlt im Rahmen eines technischen Versuchs von zwei Senderstandorten Rundfunksignale ab, die dem technischen Übertragungsstandard "5G-Broadcast" entsprechen. Dabei handelt es sich nicht um Mobilfunksignale und es werden keine Mobilfunkstandorte (Kleinzellennetze) verwendet. Vergleichbar ist die Abstrahlung mit dem normal verbreiteten Fernsehsignalen im DVB-T2 Standard. Der Unterschied zu einem DVB-T2 Signal besteht darin, dass die Signale auf zukünftigen Handys, Tablets oder 5G-Geräten in Fahrzeugen empfangbar sein sollen. Dabei fungieren diese Geräte für unsere Rundfunksignale (5G-Broadcast) ausschließlich als Empfänger, vergleichbar einem portablen Fernseher oder einem Fernsehempfänger im Auto.

Fazit

Werden die gesetzlichen Vorgaben und Grenzwerte eingehalten, sind laut Behördeneinschätzung nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen von 5G zu erwarten. Eine Studie zu elektromagnetischen Feldern, die ein Krebsrisiko bei Ratten nachzuweisen behauptet, wird vom Bundesamt für Strahlenschutz in Zweifel gezogen. Die WHO stuft Mobilfunk als "wahrscheinlich krebserregend" ein, das BfS konnte aber die Grundlagen für diese Einordnung nicht in Studien wissenschaftlich bestätigen. Dennoch empfiehlt das BfS für den Umgang mit Handys generell, die Strahlung direkt am Kopf gering zu halten, indem man Headsets verwendet. Oder gleich per Festnetz zu telefonieren. Zugleich investiert die Behörde weiter in Forschung, um mögliche gesundheitliche Folgen von Mobilfunk zu klären und verweist auf noch ausstehende Ergebnisse von Langzeitstudien.