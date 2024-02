Faktenfuchs: Was ist eigentlich Mobilfunkstrahlung und 5G?

Was ist der Unterschied zwischen dem bisherigen Mobilfunknetz und 5G?

Der augenfällige Unterschied besteht in der Zahl. Während 5G für die fünfte Generation beim Mobilfunk steht, ist 4G (oder LTE) jene ältere Netztechnik, die bereits vor rund zwölf Jahren eingeführt wurde. Im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden Mobilfunkgenerationen in der Geschwindigkeit. 4G erreicht theoretisch bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde - in der Praxis werden allerdings selbst 100 Megabit oft nicht erreicht. Für den Privatgebrauch sind aber auch geringere Raten völlig ausreichend. Um etwa ein 4K-Video zu streamen, also ein Video mit einer sehr hohen Auflösung, braucht man nicht mehr als 35 Megabit pro Sekunde.

4G oder LTE ist dabei nicht nur langsamer als das neue 5G, was die Geschwindigkeit bei der Datenübertragung angeht. Auch die Reaktionszeiten sind beim älteren Netz länger. Das heißt, man muss länger warten, bis auf eine Eingabe, wie etwa das Starten eines Video-Calls, im Netz die entsprechenden Vorgänge anlaufen.

Ein weiterer Unterschied ist physikalischer Art: 5G sendet mit höheren Frequenzen, was zur Folge hat, dass die abgegebenen Mobilfunkwellen nicht so weit reichen. Um ein bestimmtes Gebiet versorgen zu können, müssen also bei 5G mehr Sendestationen gebaut werden als bei 4G. Wobei diese neuen Masten kleiner und unauffälliger ausfallen können.

Weswegen wurde 5G eingeführt?

Abgesehen von Gamern, die bei Online-Spielen häufig sehr reaktionsschnelle Netze benötigen, reicht 4G für die Bedürfnisse von Privatnutzern in der Regel aus. 5G wird von der Industrie gebraucht. Die Vernetzung von Produktionsmaschinen, die Fernsteuerung von Robotern, eine digitalisierte Verkehrsführung - das alles funktioniert nur mit schnellen und zuverlässigen Datennetzen. Vieles muss dabei kabellos überbrückt werden, weil Autos oder bewegliche Geräte nicht oder nur schlecht an das Festnetz angeschlossen werden können.

Ein weiteres Einsatzfeld für 5G wird das sogenannte Internet of Things sein. Dabei sollen etwa Haushaltsgegenstände wie Heizungen oder Jalousien mit dem Internet verbunden sein. Dafür braucht es leistungsfähige Netze, die nicht nur schnell sind, sondern auch viele Millionen Datenpunkte gleichzeitig versorgen können.

Wieso gibt es Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung?

Hochfrequente elektromagnetische Felder, wie sie im Mobilfunk verwendet werden, werden vom Körper des Menschen aufgenommen, man sagt auch "absorbiert". Es ist wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen, dass hochfrequente elektromagnetische Felder Kraft ausüben können, auch auf die elektrisch geladenen Teilchen und polaren Moleküle im menschlichen Körper. Das kann das Gewebe erwärmen, was man thermische Wirkung nennt.

Diese thermische Wirkung ist laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) der ausschlaggebende Grund für mögliche gesundheitliche Folgen. "Wir wissen, wie viel Energie ein Körper absorbieren muss, damit es warm wird und damit es unangenehm und irgendwann auch gesundheitlich relevant wird", sagt Blanka Pophof vom BfS im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Die Biologin ist wissenschaftliche Referentin im BfS-Kompetenzzentrum für elektromagnetische Felder.

Um gesundheitliche Schäden zu verhindern, gibt es für die Stärke der hochfrequenten elektromagnetischen Felder in Deutschland Grenzwerte. Für ortsfeste Anlagen sind sie in einer Verordnung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes festgesetzt. Diese Werte beruhen auf der wissenschaftlichen Ausarbeitung der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) und der daraus folgenden Empfehlung durch die EU.

Eine Gesamterwärmung des Körpers um ein Grad Celsius gilt als unbedenklich

Der Grundgedanke hinter der Festsetzung der Grenzwerte, sagt Biologin Pophof: Die menschliche Körpertemperatur schwanke im Tagesverlauf ungefähr um ein Grad. "Eine Gesamterwärmung des Körpers um ein Grad Celsius ist gesundheitlich nicht relevant." Deswegen habe man berechnet: Wie viel Energie kann ein Mensch absorbieren, damit sich sein gesamter Körper nicht mehr als ein Grad erwärmt?

Dann habe man diesen Wert nochmal durch 50 geteilt, um sämtliche Unwägbarkeiten auszuschließen. Ist der ganze Körper dauerhaft elektromagnetischer Mobilfunkstrahlung ausgesetzt, so kommt man laut Pophof dadurch auf 0,08 Watt pro Kilogramm Körpergewicht als Grenzwert. Wenn nicht der ganze Körper, sondern nur ein Teilbereich bestrahlt wird, werden höhere Werte angesetzt.

Für Mobilfunktelefone werden die Grenzwerte als sogenannter SAR-Wert (SAR = Spezifische Absorptionsrate) festgelegt. Der SAR-Wert ist das Maß für die Energieaufnahme des menschlichen Körpers. Um gesundheitliche Wirkungen auszuschließen, empfahlen die ICNIRP und daraufhin die deutsche Strahlenschutzkommission und die EU-Kommission einen Höchstwert von 2 Watt/Kilogramm, wenn das Handy auf Kopf und Rumpf strahlt, und 4 Watt/Kilogramm für Arme und Beine.