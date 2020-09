Explosion in Beirut - die vergessene Katastrophe

Eine Antonow war vergangene Woche von München in den Libanon geflogen. Die Frachtmaschine hatte unter anderem acht Krankenwägen und medizinische Güter geladen. Mitte der Woche dann hat der Verein Orienthelfer des Münchner Kabarettisten Christian Springer die Fahrzeuge an die libanesische Civil Defence übergeben. Eine Art freiwillige Feuerwehr im Libanon. "Man vergisst, dass so eine Katastrophe auch Rettungswägen zerstört hat", sagt Springer. Seit Jahren organisiert er gespendete Rettungsfahrzeuge für das Land.

Wie wichtig diese Spenden sind, hat sich nach der Explosion gezeigt. Im Kriseneinsatz direkt nach der Katastrophe war auch ein von der Orienthilfe organisiertes Feuerwehrauto aus der Gemeinde Rohr in Mittelfranken im Einsatz.

Aufgewacht unter Trümmern