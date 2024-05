Evangelische Kirche: Fast 600.000 Mitglieder weniger

Die evangelische Kirche hat im vergangenen Jahr in Deutschland mehr als eine halbe Million Mitglieder verloren. Wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in Hannover mitteilte, gehörten ihr zum Stichtag 31. Dezember 2023 rund 18,6 Millionen Menschen an. Das entspricht einem Rückgang von rund 593.000 im Vergleich zum Vorjahr – ein Verlust von 3,1 Prozent.

Evangelische Kirche: Rund jeder fünfte Mensch Mitglied

Rund 21,9 Prozent der deutschen Bevölkerung waren demnach Ende vergangenen Jahres Mitglied einer der 20 evangelischen Landeskirchen. Ende 2022 lag dieser Wert noch bei 22,7 Prozent.

Gründe für den Mitgliederschwund sind Kirchenaustritte und Sterbefälle. Im zweiten Jahr infolge lag hier die Zahl der Kirchenaustritte (380.000) über jener der Sterbefälle (340.000). Die Austrittsrate stieg erneut leicht auf 1,98 Prozent – ein neuer Rekordwert. Taufen und Wiedereintritte konnten den Trend nicht stoppen: 140.000 Menschen wurden den Angaben zufolge im Jahr 2023 getauft, 20.000 Menschen traten in die evangelische Kirche ein.

Fast sechs Milliarden Euro Kirchensteuer

Auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer sanken im Jahr 2023 – und zwar um 5,3 Prozent auf gut 5,91 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 hatte es bei der Kirchensteuer noch einen Anstieg von 4,1 Prozent gegeben.

EKD-Ratsvorsitzende: "Nach wie vor hohe Erwartungen an die Kirchen"

"Wir werden eine kleinere und ärmere Kirche", erklärte die amtierende Ratsvorsitzende der EKD, Bischöfin Kirsten Fehrs. "Auch mit weniger Mitgliedern bleibt es aber unsere Aufgabe, uns für Nächstenliebe, Menschlichkeit und die Weitergabe des christlichen Glaubens einzusetzen."

Viele Menschen hätten nach wie vor hohe Erwartungen an die Kirchen, betonte Fehrs. "Sie wünschen sich von uns den Einsatz für sozial benachteiligte Menschen, für Bildung und für den Zusammenhalt der Gesellschaft." Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, müsse die Kirche immer wieder Handeln und Strukturen auf den Prüfstand stellen. "Das ist auch wichtig im Blick auf die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie."

Bayerische Landeskirche: Knapp drei Prozent weniger Mitglieder

Wie die bayerische Landeskirche zeitgleich mitteilte, gehörten ihren bayernweit 1.530 Kirchengemeinden zum 31. Dezember 2023 noch rund 2.084.000 Kirchenmitglieder an – das sind rund 58.800 Menschen beziehungsweise 2,8 Prozent weniger als Ende 2022. Einen Rückgang verzeichnet die evangelische Landeskirche auch bei der Zahl der Eintritte: Im Jahr 2023 sind 2.172 Personen in die Kirche eingetreten – bei noch 2.785 Eintritten im Jahr zuvor.

Laut der Mitteilung will sich der bayerische Landesbischof Christian Kopp davon nicht beirren lassen. In diesen unsicheren Zeiten mit Klimawandel und Kriegen sei der christliche Glaube eine starke Quelle der Hoffnung, so der bayerische Landesbischof. Er betonte, wie wichtig es gerade in diesen Zeiten sei, dass Kirche aktiv sei und den Menschen zeige, dass sie nicht allein seien.

