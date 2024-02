Orban gibt Blockade auf - EU beschließt neue Ukraine-Hilfen

Die EU hat sich am Donnerstag auf ein Abkommen zur Finanzhilfe für die Ukraine geeinigt. "Wir haben einen Deal", teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag auf der Plattform X mit. Es hätten alle 27 Staats- und Regierungschefs kurz nach dem Beginn eines Gipfels in Brüssel einem Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro zugestimmt.