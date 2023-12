Ungarn blockiert weitere EU-Hilfen für die Ukraine.

Nachdem der EU-Gipfel erst am Donnerstag den Weg freigemacht hat für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, ist die geplante Finanzhilfe am Widerstand aus Ungarn gescheitert. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat bei einem geplanten 50-Milliarden-Hilfspaket für Kiew sein Veto eingelegt. Er argumentiert, die Ukraine könne kein Geld aus dem EU-Haushalt bekommen, weil sie nicht Mitglied ist. Orban hatte eine Finanzierung außerhalb des EU-Etats vorgeschlagen.

Neuer Anlauf Anfang Januar

Die Entscheidung wird nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel und des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte nun auf Januar vertagt. Michel sagte: "Wir werden Anfang nächsten Jahres auf dieses Thema zurückkommen und versuchen, Einstimmigkeit zu erzielen." 26 Regierungen seien sich einig gewesen, wie die EU-Haushalte generell bis 2027 aufgestellt werden sollen, betonten beide am frühen Freitagmorgen nach dem Ende der Beratungen. "Wir haben Einstimmigkeit minus einer Stimme", fügte Michel in Anspielung auf Ungarns Ministerpräsident Orban hinzu. Zuvor hatte der EU-Gipfel bereits ohne Orban die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine sowie der Republik Moldau beschlossen.

Michel verwies darauf, dass Schweden noch einen Vorbehalt gegen das von den 26 EU-Staaten vereinbarte Finanzpaket habe, weil es erst das Parlament in Stockholm fragen müsse. Allerdings ist unklar, wie die 26 Regierungen weiter vorgehen werden, wenn Orban auch im Januar seine Zustimmung verweigern sollte. Denkbar wäre etwa, dass alle EU-Staaten bis auf Ungarn in einen Extratopf einzahlen, der mit dem von Orban blockierten EU-Haushalt nichts zu tun hat.

Haushaltspläne liegen komplett auf Eis

Eigentlich hätte bei dem Gipfel beschlossen werden sollen, für die Unterstützung der Ukraine in den kommenden vier Jahren 17 Milliarden Euro an Zuschüssen und 33 Milliarden Euro an Krediten einzuplanen. Zudem war auch geplant, andere Bereiche des langfristigen EU-Haushalts von 2021 bis 2027 anzupassen. Auf Wunsch von Ländern wie Italien soll es so auch zusätzliches Geld für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und Migrationspolitik geben. Auch diese Pläne sind allerdings vorerst von dem Veto Ungarns betroffen.

In den Verhandlungen über die Anpassung der EU-Haushalte bis 2027 ging es auch um die Frage, ob die nationalen Regierungen Geld nachschießen, weil es neue Aufgaben gibt und die Kosten für die aufgenommenen Kredite wegen der gestiegenen Zinsen höher sind als erwartet. Michel hatte vor dem Gipfel vorgeschlagen, dass die nationalen Regierungen rund 22 Milliarden Euro bis 2027 zusätzlich überweisen, deutlich weniger als die EU-Kommission gefordert hatte. Kanzler Scholz hatte klar gemacht, dass er die Ausgaben für die Ukraine für zentral halte und dass Deutschland dafür mehr Geld überweisen würde.

Orban hatte Vorschläge der EU-Kommission für die Überarbeitung des langfristigen Haushalts bereits vor dem Gipfel als "unbegründet, unausgewogen und unrealistisch" kritisiert. Bis zuletzt hatten die anderen Staats- und Regierungschefs jedoch gehofft, ihn mit Kompromissangeboten doch noch zu einer Zustimmung bewegen zu können.

Unerwarteter Durchbruch bei EU-Beitrittsverhandlungen

Zuvor hatte es unerwartet einen Durchbruch in einer anderen Frage gegeben. So ermöglichte es Orban überraschend, den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu beschließen, indem er nicht an der entscheidenden Abstimmung teilnahm. Nach Angaben des scheidenden niederländischen Regierungschefs Rutte zeigte ihm der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) diesen Weg auf. Ungarn konnte so bei seinem Nein zu den Beitrittsverhandlungen bleiben, ohne sie zu blockieren.

Dass Orban nicht auch bei den Entscheidungen zu den Finanzthemen eine Entscheidung ermöglichte, könnte daran gelegen haben, dass diese sein Land viel Geld kosten könnte. Der Beschluss für den Start von EU-Beitrittsverhandlungen ist hingegen nur symbolisch sehr wichtig, da ein tatsächlicher Beitritt der Ukraine vor dem Jahr 2030 als ausgeschlossen gilt.

Geldprobleme drohen zunächst nicht

Selenskyj äußerte sich zu dem nächtlichen Veto Orbans zunächst nicht. Die Entscheidung zum Start von EU-Beitrittsverhandlungen hatte er zuvor als Erfolg für die Ukraine und ganz Europa bezeichnet. "Ein Sieg, der motiviert, inspiriert und stärkt", schrieb der Staatschef über den Kurznachrichtendienst X.

"Auf diesen Schritt werden die nächsten folgen", sagte er in einer Videoansprache aus Lwiw am frühen Freitagmorgen. "Es ist eine große Aufgabe, den Staat, alle Institutionen, alle Normen - alles in die Europäische Union zu integrieren. Aber wir werden es schaffen." Die Ukraine habe wiederholt bewiesen, wozu sie fähig sei. "Es wird die Zeit kommen, in der wir den Beitritt der Ukraine zur EU feiern können."

Nach Angaben von Diplomaten wird die ausgebliebene Einigung auf neue Finanzhilfen die Ukraine bis zu dem nächsten EU-Gipfel im Januar nicht in Schwierigkeiten bringen. Schon jetzt wird zudem an Plänen gearbeitet, wie die Unterstützung auch außerhalb des EU-Haushalts organisiert werden könnte.