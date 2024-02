Ukraine-Ticker: Russischer Drohnenangriff auf Charkiw

06.40 Uhr: EU-Sondergipfel - Europäer hoffen auf Einlenken Orbans

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammen. Hauptthema ist ein neues Ukraine-Hilfspaket. Im Dezember war der Beschluss am Veto des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban gescheitert. Ob diesmal eine Einigung gelingt, ist laut Diplomaten unklar.

06.30 Uhr: Russische Bombe trifft Krankenhaus - Vier Verletzte

Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht zum Donnerstag wieder mit Kampfdrohnen angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe flogen Schwärme von Drohnen auf die Großstadt Charkiw im Osten zu. Eine Fliegerbombe traf nach Behördenangaben ein Krankenhaus in Welykij Burluk im Gebiet Charkiw und verletzte vier Menschen leicht.