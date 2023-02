Einsatzkräfte entdecken Toten unter Lawine im Kleinwalsertal

Tödliches Lawinenunglück im österreichischen Kleinwalsertal: Dort ist ein Mann tot unter Schneemassen entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte man seit Freitagabend nach ihm gesucht. Nähere Einzelheiten teilten die Beamten bisher nicht mit.

Auch am Arlberg in Tirol wird nach zwei Wintersportlern gesucht, die möglicherweise verschüttet worden sind. Weil die Lage für die Bergungsmannschaften dort aber sehr gefährlich ist, musste die Suche vorübergehend unterbrochen werden.

Neuschnee und Wind: Gefährliche Mischung

Starke Schneefälle und Wind haben in den Alpen die Lawinengefahr stark ansteigen lassen. Vor allem in Tirol wurden in den letzten Stunden immer wieder Lawinenabgänge gemeldet. In der Regel wurden aber keine Menschen von den Schneemassen erfasst. Fachleute mahnen Skifahrer zu größter Vorsicht: Unerfahrene sollten die gesicherten Pisten derzeit auf keinen Fall verlassen. Denn in höheren Lagen herrscht verbreitet Stufe vier auf der fünfstelligen Warnskala.

Auch zahlreiche Straßensperren wegen Lawinengefahr

In Österreich ist mittlerweile auch der Straßenverkehr durch die Lawinengefahr beeinträchtigt: Laut ÖAMTC gab es am Samstagvormittag 17 Straßensperren, und auf 46 Straßenabschnitten gilt aktuell Schneekettenpflicht.

Mit Informationen von dpa