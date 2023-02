Ein Jahr "Zeitenwende": Union hält Scholz verpasste Chancen vor

Ein Jahr nach der "Zeitenwende"-Rede von Olaf Scholz (SPD) im Bundestag hält die Union dem Bundeskanzler verpasste Chancen vor. Bisher sei so gut wie nichts vom 100 Milliarden Euro Sondervermögen bei der Bundeswehr angekommen, sagte der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Morgen). "Im Grunde genommen haben wir im letzten Jahr mehr an die Inflation verloren und die Bundeswehr hat gerade mal 10 Milliarden Euro verausgabt. In diesem Jahr sollen es 30 Milliarden sein", so der Oppositionspolitiker. "Vielleicht schaffen wir es in Ansätzen, dieses Jahr ans Zwei-Prozent-Ziel zu kommen, aber in der Truppe ist wirklich noch noch nichts angekommen bisher."

Scholz hatte wenige Tage nach der russischen Invasion in die Ukraine einen Richtungswechsel in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen zur Modernisierung der Bundeswehr angekündigt.

Kiesewetter: "Hakt an allen Ecken und Enden"

Die Beschaffungsprozesse seien zu langsam und bürokratisch, zudem fehle es an Personal in der Verwaltung, so Kiesewetter. Das alles müsse dringend und schnell geändert werden. Es "hakt an allen Ecken und Enden". Er unterstützte deshalb die Forderung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), dass mehr Geld für die Bundeswehr bereitgestellt werden müsse.

Pistorius: Verteidigungsetat muss wachsen

Pistorius hatte am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" betont, die 100 Milliarden Euro Sondervermögen reichten nicht aus. Der Etat des Verteidigungsministeriums müsse deutlich wachsen, "weil wir sonst die Aufgaben nicht wahrnehmen können, die es 30 Jahre lang nicht wahrzunehmen galt".

Aus dem Sondervermögen wurden im Haushaltsjahr 2022 keine Mittel verwendet, allerdings sind laut Verteidigungsministerium inzwischen rund 30 Milliarden Euro verplant. Die Rüstungsindustrie beschwerte sich mehrfach über die schleppende Auftragsvergabe. Pistorius kündigte an, dass die Rüstungsfirmen künftig Abschlagszahlungen für Aufträge erhalten sollen und nicht erst bei Lieferung bezahlt wird. "Das machen wir jetzt in Zukunft. Einfach auch, um zu dokumentieren, dass Geld abfließt", sagte Pistorius.