Bierbrauen wird immer teurer - was sind die Folgen?

Kosten steigen überall

Als wir ins Vorzimmer der Brauerei kommen, ist Marlis Röhrl noch in ihrem Büro am Telefon und scheint zu verhandeln – es geht um eine Bestellung Etiketten, wie sie später erklärt. Die kauft die Brauerei immer für ein, zwei Jahre im Voraus in großer Menge – so kriegt sie bessere Preise. Jetzt muss Nachschub her. Bei zwei Millionen Etiketten ist der Preis noch immer besser als bei der Abnahme kleinerer Mengen. Gut ist er längst nicht mehr.

"Bei den Etiketten", sagt Marlis Röhrl, "werden wir wahrscheinlich mit 45 Prozent Mehrpreis rechnen müssen als bei der letzten Bestellung." Darin, sagt sie, stecke ein Energiekostenzuschlag des Lieferanten von 30 Prozent.

Kein Einzelfall. Die hohen Energiekosten schlügen überall zu Buche, sagt Marlis Röhrl: "Hauptsächlich sind natürlich die energieintensiven Produkte teurer geworden. Die landwirtschaftlichen Produkte werden auch teurer, schlagen aber nicht so durch wie die anderen Geschichten, wie CO2, Flaschen, Kästen, Glas. Das ist deutlich mehr angestiegen."

Manche Kosten verdoppelt und verdreifacht

Wie vielen anderen Branchen machen auch den Brauern stark erhöhten Herstellungskosten zu schaffen: So stiegen die Energiepreise im Vergleich zum Vorjahr um das Doppelte bis Dreifache, der Preis für Malz um 90 Prozent, für Hopfen um 30 Prozent, für Flaschenglas um 70 Prozent und für Kronkorken um 120 Prozent. Der Preis für Kohlensäure erhöhte sich in den letzten drei Jahren sogar um 300 Prozent: von 250 Euro pro Tonne auf mittlerweile 650 Euro.