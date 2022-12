Drei NGOs setzen Arbeit in Afghanistan nach Frauen-Verbot aus

Als Reaktion auf das von den Taliban in Afghanistan ausgesprochene Beschäftigungsverbot von Frauen bei Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben drei internationale Hilfsorganisationen ihre Arbeit in dem Land ausgesetzt. Die Organisationen Save the Children, der Norwegische Flüchtlingsrat und Care erklärten, sie könnten ohne ihre weiblichen Beschäftigten bedürftige Kinder, Frauen und Männer nicht effektiv erreichen.

Kritik der Taliban: Keine "richtige" Kopfbedeckung

Die Taliban-Regierung hatte alle Nichtregierungsorganisationen im Land aufgefordert, die Beschäftigung von Frauen auszusetzen. Wer sich daran nicht halte, dem werde die Lizenz entzogen, hieß es in einem Brief von Wirtschaftsminister Kari Din Mohammed Hanif vom Samstag. Die Taliban begründeten ihren Schritt damit, dass es ernsthafte Klagen gebe, dass Mitarbeiterinnen von NGOs keine "richtige" Kopfbedeckung getragen hätten.