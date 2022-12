Artikel mit Audio-Inhalten

Weihnachten & Silvester: Was, wenn ich nicht mehr kann?

Gerade an Weihnachten oder zum Jahreswechsel können psychische Krisen auftauchen: Einsamkeit, überhöhte Erwartungen, familiäre Probleme – wer in eine seelische Notlage gerät, kann sich auch an Feiertagen telefonische oder persönliche Hilfe holen.