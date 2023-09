Die Römer: Warum das Netz sie liebt und wie sie Bayern prägten

"Wie oft denkst du ans römische Reich?"

Die Frage an sich – derzeit in hunderten TikTok-Videos von jungen Frauen an ihre Freunde oder an ihre Väter gerichtet und millionenfach angeklickt – ist seltsam genug. Noch seltsamer: Ziemlich viele der Gefragten geben an, ziemlich oft ans alte Rom zu denken: "erst letzte Woche", "zwei bis drei Mal im Monat" oder gar "praktisch dauernd".

Ausgelöst wurde der Internet-Hype um die Alten Römer wohl durch einen jungen Schweden, den Geschichts-Influencer Artur Hulu, der sich in seiner Freizeit gerne in den Legionär Gaius Flavius verwandelt: Seine auf Instagram gepostete Aufforderung an die "Ladies", ihr männliches Umfeld mal auf das alte Rom anzusprechen, gilt als der Stein, der die Lawine ins Rollen gebracht hat.

Antwort A - die bayrisch-lokalpatriotische: Auch ich in Arkadien!

Spinnen jetzt also auch die Nicht-Römer? Vielleicht - die Bayern aber nicht unbedingt.

"Lange Zeit ist die Wissenschaft, auch aus nationalem Denken heraus, davon ausgegangen, dass die Römer um 488 aus Bayern abgezogen sind", erklärt Dieter Weiß, Geschichtsprofessor an der Münchner LMU, der sich intensiv mit altrömisch-bayerischen Bezügen beschäftigt hat. Heute gäbe es viele Hinweise, dass dem nicht so ist – beginnend bei Orts- und Landschaftsnamen: "Nicht nur Passau, dass von Batava kommt, oder Marzling, das seinen Namen dem Römer Marcellinus verdankt. Der Walchensee ist der See, an dem die Walchen oder Welschen, also Romanen gesiedelt haben." Dazu kämen die baulichen Hinterlassenschaften, auf denen Bayerns älteste Städte gründen. "Die altbayerischen Bischofssitze außer Freising sind alle römischen Ursprungs."

Wer diesseits des Limes (also südlich einer Linie Miltenberg-Gunzenhausen-Passau) wohnt, muss seit jeher aufpassen, dass er – zwar nicht beim Gehen, aber beim Bauen – nicht über antike Sanitäranlagen, Ohrenschützer oder sonstige römische Reste und Relikte stolpert. Von Aschaffenburg über Kempten – als Cambodunum übrigens die älteste schriftlich erwähnte römische Stadt Deutschlands – bis Weißenburg dehnt sich das "Netzwerk Antike in Bayern", ein Zusammenschluss aus sieben archäologischen Zentren.