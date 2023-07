Über eine halbe Million Besucher bei Landshuter Hochzeit

Nach gut drei Wochen Ausnahmezustand ist am Sonntagabend das große Mittelalterfest "Landshuter Hochzeit 1475" zu Ende gegangen. Es ist eine der größten Mittelalterveranstaltungen in Europa, mit Besuchern aus der ganzen Welt. In diesem Jahr kamen über 500.000 Besucher zur "LaHo".

Freudentränen und Trauer dicht beieinander

Es sind viele Tränen geflossen bei den über 2.400 Mitwirkenden am letzten Abend im mittelalterlichen Lager. "Ja, ich hab vorhin auch schon geweint", erzählt ein junger Mann im mittelalterlichen Kostüm. "Weil man Landshuter ist, ist man mit der LaHo sehr verbunden und dann geht einem das sehr nah." Zum einen sind Tränen der Trauer geflossen, weil das große Mittelalterspektakel zu Ende gegangen ist. Aber es flossen auch Freudentränen, weil alles gut und friedlich über die Bühne gegangen ist.

"Grandiose Hochzeit"

Weit mehr als eine halbe Million Besucher sind heuer zu dem großen und sehr detailgetreuen Mittelalterspektakel über die Hochzeit von Herzog Georg dem Reichen mit der polnischen Königstochter Hedwig von 1475 nach Landshut gekommen, so Stefan Feigel vom veranstaltenden Verein "Die Förderer" in einer ersten Bilanz im Bayerischen Rundfunk. "Ich bin wahnsinnig glücklich jetzt nach diesen dreieinhalb Wochen sagen zu können, dass alles gut gegangen ist. Und dass Landshut eine grandiose Hochzeit erlebt hat."

Auch die Polizei zeigt sich in einer ersten Bilanz zufrieden. Landshuts Polizeidirektor Robert Weber sprach in einer Mitteilung vom Sonntag von einem "insgesamt störungsfreien Verlauf mit nur wenigen Vorfällen". Die gute Zusammenarbeit der Polizei mit den Behörden, THW, Rettungsdienst, Feuerwehr und dem Verein "Die Förderer" machte diese "Landshuter Hochzeit zu einer sicheren Hochzeit".

Tourismus in Landshut soll profitieren

Von einem "Sommermärchen" sprach Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (CSU) im BR-Interview. "Das ist einfach ein Traum, es läuft einem das Herz über." Die Stadt habe sich vor Hunderttausenden Besuchern aus der ganzen Welt von ihrer besten Seite gezeigt. Das werde sich auch positiv auf den Tourismus auswirken. Ähnlich sieht das Bayerns Minister für Wirtschaft und Tourismus, Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Die Landshuter Hochzeit sei ja inzwischen weltweit bekannt, ähnlich wie das Münchner Oktoberfest. Das habe auch positive wirtschaftliche Auswirkungen, so Aiwanger am Sonntagabend in Landshut. Jetzt heißt es vier Jahre warten, bis die "Landshuter Hochzeit 1475" wieder zu erleben ist.

"Landshuter Hochzeit" bald Immaterielles Kulturerbe?

Die Veranstalter der "Landshuter Hochzeit" wollen sich mit dem historischen Dokumentarspiel für die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit bewerben. Vorstandsmitglied Klaus Timmer erklärte im BR-Interview: "Das Ziel lautet, dass wir versuchen wollen, auf die internationale Liste zu kommen." Die repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit umfasst Kulturformen wie Tanz und Musik, aber auch Bräuche, Feste und Handwerkskünste. Die Liste zielt darauf ab, kulturelle Ausdrucksformen zu erhalten und sichtbar zu machen.