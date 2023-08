Trost aus Regensburg: Goldschatz aus Knete für Keltenmuseum

Es ist eine solidarische Geste, die von Regensburg nach Oberbayern geht: Eine Regensburger Initiative hat dem Manchinger Kelten-Römer-Museum 500 vergoldete Münzen aus Knete geschenkt – als kleinen Trost, für den im November 2022 gestohlenen keltischen Goldschatz.

Zum Nachlesen: Gestohlener Goldschatz von Manching teilweise eingeschmolzen

Eine schöne Aktion, die Solidarität bekunde, findet Museumsleiter Tobias Esch. Kinder und Jugendliche haben die vergoldeten Knetmünzen am Regensburger Bürgerfest hergestellt. Angeleitet haben sie dort ein Vergoldermeister, eine Kirchenmalerin und Mitarbeitende der gemeinnützigen Initiative AktionKulturSozial. Letztere haben zum Beispiel auch Wissen aus dem Bereich Archäologie vermittelt, wie die geschäftsführende Gesellschafterin Sabine Watzlawik dem BR erklärte.

Verbleib der Spende noch unsicher

Was das Museum mit den Knetmünzen macht, ist laut Museumsleiter Esch noch unklar. Teil der Dauerausstellung werden sie aber wohl nicht. Man werde sich eine andere Lösung einfallen lassen – noch bestehe ja auch Hoffnung, dass weitere Teile der Beute gefunden werden, die in besserem Zustand seien, so Esch.

Die rund 70 zu Klumpen geschmolzenen Goldmünzen, die die Polizei bei vier Tatverdächtigen beschlagnahmt hat, werden derzeit untersucht. Wann das Museum sie zurückerhält und was es dann damit macht, steht noch nicht fest.

Schmerzhafte Gewissheit

Der Museumsleiter betonte, auch wenn der Zustand der gefundenen Münzen in der Seele weh tue, sei es dennoch ein Ermittlungserfolg gewesen. Er sei froh, wenn tatsächlich eine Einbruchsserie durch die mutmaßlichen Bandenmitglieder gestoppt sei – denn das sei gut, für die gesamte Kulturszene.