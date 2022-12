> Corona-Ticker: Schulen in Shanghai gehen wieder online

Wegen des Corona-Ausbruchs in China haben Grund- und Mittelschulen sowie Kitas in Shanghai wieder geschlossen. Die Schüler machen Online-Unterricht. Bis März werden in China drei Infektionswellen erwartet. Die News im Ticker.