Corona-Schnelltests nach Infektion nicht mehr kostenlos

Wer sich ab diesem Montag nach einer Corona-Infektion testen lassen möchte, muss seinen Schnelltest selbst bezahlen. Dies teilte das Bundesgesundheitsministerium mit.

Hintergrund sind Lockerungen bei den Regeln für Isolation und Quarantäne in mehreren Bundesländern. Bislang konnten sich Bürger nach einer Infektion kostenlos "freitesten" lassen, wenn sie eine entsprechende Bescheinigung vorlegten.

Milliardensummen für staatlich finanzierte Corona-Tests

Es gibt jedoch Ausnahmen: Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen haben weiterhin Anspruch auf kostenlose Tests, bevor sie nach einer Infektion wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Außerdem können sich alle vor Besuchen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen bis zum 28. Februar in den entsprechenden Teststellen gratis testen lassen.

Der Zugang zu kostenlosen Bürgertests wird somit weiter begrenzt. Das einst breite Angebot staatlich finanzierter Tests kostete den Bund Milliardensummen. Auch der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte nach Angaben aus der Koalition als Maßgabe beschlossen, die Finanzierung von Tests für sogenannte "Freitestungen" zum 15. Januar zu stoppen.

Mit Informationen von dpa