Corona-Ticker: Infektiologe - Lockerungen kommen zu schnell

05.55 Uhr: China bereitet sich auf eine neue Corona-Welle vor

China bereitet sich auf eine neue Welle von Corona-Infektionen vor. Millionen Menschen verlassen zurzeit die Großstädte, um zum Neujahrsfest ab dem 22. Januar ihre Familien auf dem Land zu besuchen. Das chinesische Verkehrsministerium rechnet in den Wochen um die Feiertage mit mehr als zwei Milliarden Fahrten. Die staatlichen Medien berichten über die Aufstockung von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung in Krankenhäusern und Kliniken auf dem Land.

04.15 Uhr: Infektiologe: Corona-Lockerungen kommen zu schnell

Der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner kritisiert laut einem Medienbericht die Geschwindigkeit der angekündigten Corona-Lockerungen als vorschnell. "In einer Saison, in der Viruserkrankungen ihren Höhepunkt haben, ist es sehr fragwürdig, Dinge zu schnell zu lockern", sagt der Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing laut einem Vorabbericht der "Augsburger Allgemeinen". Die Lockerungen erfolgten eher aus psychologischen als medizinischen Gründen. Deutschland und die Welt seien coronamüde. Daher würden aus seiner Sicht teils irrationale und vorschnelle Entscheidungen getroffen.