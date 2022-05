Bill Gates hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Microsoft-Gründer Bill Gates hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Ein Test sei positiv ausgefallen, er habe auch milde Symptome, schrieb der Milliardär und Mäzen auf Twitter. Er werde sich isolieren, bis er wieder gesund sei. "Ich habe Glück, geimpft und geboostert zu sein und Zugang zu Testmöglichkeiten und großartiger medizinischer Versorgung zu haben", schrieb Gates weiter.

Bill Gates hat sich als vehementer Fürsprecher von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie positioniert. Der 66-Jährige setzt sich vor allem für Zugang zu Impfstoffen und Behandlungsmethoden für ärmere Länder ein.

Kampf gegen die Corona-Pandemie

Seine in Seattle ansässige "Bill and Melinda Gates Foundation" gilt als einflussreichste Stiftung der Welt und verfügt über rund 65 Milliarden Dollar (rund 61 Milliarden Euro). Die Stiftung hat bislang mehr als zwei Milliarden Dollar zur Vorbeugung und Bekämpfung der Pandemie vor allem in ärmeren Ländern gespendet. "Wir werden weiter mit Partnern arbeiten und alles dafür tun, um sicherzustellen, dass keiner von uns je wieder mit einer Pandemie zu tun haben wird", versprach Gates.

Auch in seinem neuen Buch blickt er auf die Zukunft. Es heißt auf Deutsch: "Wie wir die nächste Pandemie verhindern". Von Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern wird Gates regelmäßig verunglimpft. Dazu schreibt Gates in seinem Buch, er habe "staunen" müssen, wie oft er zum "Objekt wilder Verschwörungstheorien" geworden sei.