Corona-Ticker: Keine Maskenpflicht zum Schulstart in Bayern

08.39 Uhr: Lauterbach - Gut vorbereitet für den dritten Corona-Herbst

Deutschland geht nach Überzeugung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gut vorbereitet in den dritten Herbst der Corona-Pandemie. "Wir waren noch nie so gut vorbereitet für einen Herbst wie dieses Mal", sagte Lauterbach im ZDF-"Morgenmagazin". Er verwies auf die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz sowie auf neue Impfstoffe für Booster-Impfungen.

08.14 Uhr: UNO - Menschliche Entwicklung durch Corona um fünf Jahre zurückgeworfen

Die Corona-Pandemie und weitere Krisen haben die Entwicklung der Menschheit laut einem UN-Bericht um fünf Jahre zurückgeworfen. Wie das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) berichtete, ging der alljährlich veröffentlichte Index der menschlichen Entwicklung erstmals seit seiner Einführung vor mehr als drei Jahrzehnten in den Jahren 2020 und 2021 zweimal in Folge zurück.

Der Index misst durchschnittliche Lebenserwartung, Bildungsniveau und Lebensstandard in Staaten. Der derzeitige Rückgang bedeute, "dass wir früher sterben, weniger gut gebildet sind, dass unsere Einkommen sinken", sagte UNDP-Chef Achim Steiner der Nachrichtenagentur AFP. Dies führe zu einem verbreiteten Gefühl von "Verzweiflung, Frustration, Zukunftsangst".

07.24 Uhr: Corona-Lockdown in chinesischer Metropole Chengdu verlängert

Die Behörden haben den Corona-Lockdown in der Mega-Metropole Chengdu um eine Woche verlängert. Die meisten der 21 Millionen Einwohner der Stadt in der südwestlichen Provinz Sichuan dürfen ihre Wohnungen damit weiterhin nicht verlassen. Eigentlich hätte der Lockdown gestern enden sollen, doch stattdessen erklärte die Stadtverwaltung, die ganze Stadt werde ihren "Angriff in Richtung einer Null-Weiterverbreitung fortsetzen".

06.08 Uhr: RKI registriert 42.057 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 223,1 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 217,2 gelegen (Vorwoche: 237,3; Vormonat: 389,3). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 42.057 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 39 .96) und 117 Todesfälle (Vorwoche: 90) innerhalb eines Tages.

05.00 Uhr: Corona-Krise hat laut Umfrage Hilfsbereitschaft gestärkt

Die Corona-Krise hat die Menschen in Deutschland laut einer Umfrage sozial sensibler gemacht. 74 Prozent der Befragten unterstützten diese Aussage in einer repräsentativen Erhebung des Hamburger Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung. 60 Prozent gaben an, die Pandemie habe ihre Lebenseinstellung nachhaltig verändert. 83 Prozent sagten, sie stünden Freunden und Nachbarn öfter für Hilfsleistungen zur Verfügung. "Für Egoismus ist in unserer Gesellschaft immer weniger Platz. Wir müssen mehr zusammenhalten", meinten 86 Prozent der Befragten.

04.00 Uhr: Corona-Regeln für Herbst und Winter Thema in Bundestag

Der Bundestag will heute über den Corona-Infektionsschutz im Herbst und Winter entscheiden. Es soll künftig nur wenige bundeseinheitliche Vorschriften geben. Die meisten Entscheidungen treffen die Bundesländer je nach Infektionslage. Schulen und Kitas sollen offengehalten werden. Bundesweit einheitlich gilt ab Oktober eine Maskenpflicht im Gesundheitswesen und im öffentlichen Fernverkehr. Fluggäste müssen hingegen keinen Mund- und Nasenschutz mehr tragen. Der Einigung in der Koalition waren wochenlange Verhandlungen zwischen SPD und FDP vorausgegangen.