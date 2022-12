Corona-Ticker: Bisher rund 29 Millionen Impfungen in Bayern

07.27 Uhr: EU-Kommission will über Umgang mit Reisenden aus China beraten

Angesichts der heftigen Corona-Welle in China haben mehrere Länder ihre Vorgaben zur Einreise chinesischer Staatsbürger verschärft. Die USA verlangen ab Januar von Einreisenden aus der Volksrepublik einen negativen Corona-Test, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte bereits Italien als erstes europäische Land verpflichtende Tests für Chinesen bei der Ankunft im Land angeordnet. Die Europäische Kommission will heute über "mögliche Maßnahmen für ein koordiniertes Vorgehen" der EU-Staaten beraten. Es sei ein Treffen mit Vertretern der Gesundheitsministerien der 27 Mitgliedstaaten einberufen worden, sagte eine Kommissionssprecherin der Nachrichtenagentur AFP.

06.16 Uhr: Wieder Silvester-Feier mit Publikum am Brandenburger Tor geplant

Berlin feiert wieder Silvester am Brandenburger Tor. Nach zwei Jahren Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist an diesem Samstag am Wahrzeichen der Bundeshauptstadt eine Party mit Publikum geplant. In den vergangenen beiden Jahren waren die großen Feiern am Brandenburger Tor mit Zehntausenden Besuchern wegen Corona ausgefallen - nun können 2.500 Gäste dabei sein. Das Interesse an der Show "Celebrate at the Gate" ist groß: Die ersten 1.500 kostenlosen Eintrittskarten waren laut Veranstalter binnen sechs Minuten weg.

06.08 Uhr: Arzt beklagt fehlende Therapie gegen Post Covid bei Kindern

Kindern und Jugendlichen macht eine Post Covid Erkrankung nach Erfahrungen des Hannoveraner Kindermediziners Martin Wetzke schwer zu schaffen. Typische Symptome seien anhaltende Müdigkeit, eingeschränkte körperliche Belastung, Atemnot, Konzentrationsstörungen. Manchmal kämen Gelenk-, Muskel- oder Bauchschmerzen dazu. "Wer diese Kinder sieht, hat keine Zweifel daran, dass es Post Covid gibt", sagte er dem Evangelischen Pressedienst. Wetzke leitet die im Mai eröffnete Long-Covid-Ambulanz für Kinder und Jugendliche der Medizinischen Hochschule Hannover. Die Warteliste ist lang, eine Therapie gibt es noch nicht. Im Schnitt sind die Patienten 13 Jahre alt.

05.32 Uhr: Bisher rund 29 Millionen Corona-Impfungen in Bayern

Bayernweit wurden in der Corona-Krise bisher rund 29 Millionen Impfungen gegen das Virus durchgeführt. Knapp die Hälfte davon - mehr als 14,3 Millionen - wurden in den Impfzentren und von mobilen Impfteams verabreicht. Das teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mit. Die erste Auffrischungsimpfung haben in Bayern (Stand: 21. Dezember) 83,1 Prozent der Menschen über 60 wahrgenommen, die empfohlene zweite Auffrischungsimpfung 31,9 Prozent, teilte das Gesundheitsministerium mit.

05.15 Uhr: RKI meldet rund 41.000 Neuinfektionen - Inzidenz bei 195

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Corona-Virus um 40.810 auf über 37,3 Millionen. Das sind 7.178 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 47.988 Fälle verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 194,7 von 199,7 am Vortag. Das RKI meldet 161 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die bekannte Gesamtzahl liegt demnach bei 161.133. Nach den Weihnachtsfeiertagen werden laut RKI weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet und an das Institut übermittelt. Die gemeldeten Daten sind können daher unvollständig sein.

04.50 Uhr: Union ruft zum sofortigen Ende aller Corona-Maßnahmen auf

In der Debatte um den weiteren Umgang mit dem Coronavirus hat CDU-Generalsekretär Mario Czaja die Bundesregierung zu einer Aufhebung aller Pandemiemaßnahmen aufgefordert. "Alle noch verbliebenen Grundrechtseinschränkungen müssen aufgehoben werden, auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ist nicht mehr zu rechtfertigen", sagte Czaja dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Union erwarte "gerade von der FDP", dass diese das in der Koalition durchsetze.