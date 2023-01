Lauterbach kündigt Corona-Testpflicht für Reisende aus China an

Angesichts der massiven Corona-Welle in China führt Deutschland wie zuvor unter anderem Belgien und Schweden eine Covid-Testpflicht für Reisende aus dem Land ein. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag mit. Die deutsche Einreiseverordnung werde kurzfristig verändert, Reisende aus China benötigten künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest, sagte der SPD-Politiker.

Amtsärzte pro Testpflicht - WHO äußert Verständnis

Zuvor hatten unter anderem die deutschen Amtsärzte eine entsprechende Testpflicht gefordert. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Dienstag: "weil die Viruszirkulation in China so hoch ist und umfassende Daten nicht geliefert werden, ist es verständlich, dass einige Länder Maßnahmen ergreifen, um ihre eigenen Bürger zu schützen."

EU empfiehlt Tests und Masken

Die EU empfiehlt den Mitgliedsländern eine Testpflicht für China-Reisende. Gesundheitsexperten der 27 EU-Staaten hatten sich am Mittwochabend aber nicht auf eine zwingende Testpflicht verständigen können. Zudem raten die Experten auch zum Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske an Bord der Flugzeuge aus China.

Lauterbach kündigt auch Abwasseruntersuchungen an

Lauterbach sprach von einer guten Entscheidung. "Europa hat eine gemeinsame Antwort auf die Pandemie-Lage in China gefunden. Genau dafür haben wir uns als Bundesregierung eingesetzt." Neben einer Testpflicht kündigte der Gesundheitsminister Stichproben bei der Einreise an, um Virusvarianten zu erkennen. Darüber hinaus werde es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums hatte am Mittwoch gesagt, dass es am Frankfurter Flughafen bereits Abwasseruntersuchungen gebe. Ausgeweitet werden könne dies, indem beispielsweise das Abwasser einzelner Flugzeuge aus China untersucht werde. Österreich hatte angekündigt, dies bei allen Flügen aus China ab der kommenden Woche zu tun.