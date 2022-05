Corona: Die Ereignisse vom 23. Mai bis 29. Mai 2022

10.22 Uhr: EU genehmigt AstraZeneca-Impfstoff als Booster

Der Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca ist in der Europäischen Union als dritte Auffrischimpfung für Erwachsene zugelassen worden. Die Zulassung folge einer Empfehlung des zuständigen Gremiums der EU-Arzneimittelbehörde EMA für den Einsatz bei Erwachsenen, die für ihre ersten beiden Impfungen auch AstraZeneca erhielten oder einen der mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna, teilte der Konzern mit.

08.22 Uhr: Ärztepräsident fordert klaren Corona-Plan für den Herbst

Um den Risiken einer drohenden Corona-Welle nach dem Sommer wirkungsvoll begegnen zu können, muss nach Auffassung von Ärztepräsident Klaus Reinhardt sofort gehandelt werden. "Wir brauchen einen klaren Corona-Plan für den Herbst - und zwar jetzt", sagte der Präsident der Bundesärztekammer dem Bremer "Weser-Kurier". Ein einfacher Lockdown oder eine Maskenpflicht in Innenräumen "werden nicht die geeigneten Mittel sein, um damit umzugehen".

07.00 Uhr: Oxfam prangert Profite von Superreichen in Corona-Krise an

Vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos hat die Entwicklungsorganisation Oxfam eine "wachsende soziale Ungleichheit" angeprangert. Während mehr als eine Viertelmilliarde Menschen in diesem Jahr in extreme Armut abzurutschen drohten, machten Konzerne und deren Anleger gigantische Gewinne. Als Haupttreiber nannte die Organisation die Folgen der Corona-Pandemie und steigende Energie- und Lebensmittelpreise.

05.55 Uhr: Rund 170.000 neue Fieberfälle in Nordkorea

Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hat rund 170.000 Fieberfälle binnen 24 Stunden gemeldet. 167.650 weitere Menschen zeigten Fiebersymptome, eine Person sei gestorben. Die Zahl der verzeichneten Todesfälle erhöhte sich demnach auf 68. Mehr als 2,81 Millionen Infektionen wurden offiziell bestätigt. KCNA berichtete nicht, wie viele der Betroffenen auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden.

05.00 Uhr: RKI meldet 1.245 Neuinfektionen - Inzidenz bei 312,1

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat 1.245 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 1.060 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche, als 2.305 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 312,1 von 322,4 am Vortag. Eine weitere Person starb im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 138.326.