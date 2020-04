Corona: Die Ereignisse vom 13. April und 14. April

20.39 Uhr: Mehr als 100.000 bestätigte Infektionen in Frankreich

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Frankreich ist auf mehr als 100.000 gestiegen. Es seien rund 103.500 Fälle registriert, sagte Gesundheitsdirektor Jerôme Salomon am Dienstagabend in Paris. Mindestens 15.700 Menschen seien in Folge einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 seit Beginn der Pandemie gestorben.

19.25 Uhr: UN-Generalsekretär warnt vor "Epidemie der Falschnachrichten"

UN-Generalsekretär António Guterres hat Anbieter sozialer Medien zum stärkeren Kampf gegen Falschnachrichten in der Corona-Krise aufgefordert. Die Plattformen müssten mehr tun, um "Hass und schädliche Behauptungen über COVID-19" an der Wurzel zu packen, sagte Guterres in einer am Dienstag veröffentlichten Video-Botschaft. Wilde Verschwörungstheorien infizierten das Internet, die "Epidemie der Falschnachrichten" verbreite sich viral und stigmatisiere Menschen und Gruppen.

19.00 Uhr: Kindergärten und Schulen in Dänemark öffnen wieder

In Dänemark können ab Mittwoch Zehntausende Kinder wieder in die Krippe, den Kindergarten oder die Schule gehen. Nach Fortschritten im Kampf gegen die Corona-Pandemie öffnet das skandinavische Land seine Schul- und Tageseinrichtungen für Kinder bis einschließlich zur fünften Schulklasse. Damit sollen Eltern entlastet werden, die ihre jüngeren Kinder bislang neben der Arbeit zu Hause betreuen mussten. Die Einrichtungen müssen dabei aber bestimmte Anforderungen wie einen ausreichenden Abstand zwischen den Kindern erfüllen können.

18.57 Uhr: Tschechische Regierung stellt Exit-Plan vor

Tschechien will die eingeführten Beschränkungen im Einzelhandel und im Gastgewerbe bis zum 8. Juni schrittweise abbauen und zur Normalität zurückkehren. Das gab Industrie- und Handelsminister Karel Havlicek nach der Kabinettssitzung am Dienstag bekannt.

Bereits ab Montag dürfen Handwerksbetriebe, Wochenmärkte und Autohändler wieder öffnen; später folgen in zweiwöchigen Abständen kleinere und dann größere Einzelhandelsgeschäfte. Restaurants, Hotels und große Einkaufszentren bekommen als letzte grünes Licht. Ab der zweiten Juniwoche sollen Theatervorstellungen und andere Veranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern möglich sein.

18.23 Uhr: Cannes-Filmfestival soll in anderer Form stattfinden

Das Filmfestival in Cannes soll in diesem Jahr in einer neuen Form stattfinden. Wegen der Epidemie sei die "ursprüngliche Form" nicht umsetzbar, teilen die Organisatoren mit. Man werde hoffentlich bald mitteilen können, wie genau die Veranstaltung 2020 ablaufen werde.

18.14 Uhr: Adidas bekommt Milliardenkredit von Förderbank KfW

Der Sportartikelhersteller Adidas erhält wegen der Folgen der Corona-Pandemie einen Milliardenkredit von der staatlichen Förderbank KfW. Die KfW habe eine Darlehenszusage in Höhe von 2,4 Milliarden Euro gegeben, dazu kämen Zusagen eines Bankenkonsortiums in Höhe von 600 Millionen Euro, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Der Kredit wurde auch von der Bundesregierung genehmigt.

17.42 Uhr: Abholzung in Amazonien nimmt während Corona-Krise enorm zu

Im Schatten der Covid-19-Pandemie ist die Abholzung in Amazonien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 50 Prozent gestiegen. Darauf deuten brasilianischen Medienberichten zufolge die vorläufigen Zahlen des Nationalen Instituts für Weltraumforschung (Inpe) für die ersten drei Monate dieses Jahres hin.

Das Inpe wertet Satellitenbilder aus, um Abholzung und Brandrodung zu erfassen. Mit einer schnellen Erhebung untersucht es die Veränderungen des Waldes in Echtzeit. Die Zahlen des Inpe geben so auch einen Hinweis darauf, wie sich die offizielle Entwaldungsrate bezogen auf ein Jahr entwickeln könnte. Die Rate bezieht sich auf den Zeitraum von August bis Juli. Demnach sind im Januar, Februar und März dieses Jahres 796,08 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt worden. Das ist der höchste Wert, den das Inpe seit der Einführung des Systems zur schnellen Erhebung 2016 festgestellt hat. 2019 wurden für diesen Zeitraum 525,63 Quadratkilometer gemessen.

16.39 Uhr: Zahl der Corona-Toten in Pflegeheimen laut Studie stark unterschätzt

Etwa jeder zweite Todesfall durch das Coronavirus in fünf europäischen Ländern wird einer Studie zufolge aus einem Pflegeheim gemeldet. Eine Forschergruppe der London School of Economics hat für ihre Untersuchung die offiziellen Daten von fünf Ländern ausgewertet: Italien, Spanien, Irland, Belgien und Frankreich. Demnach traten je nach Land zwischen 42 und 57 Prozent aller Todesfälle durch den neuartigen Erreger in Heimen auf.

Die Wissenschaftler betonten am Dienstag, dass ihre Studie nur bedingt aussagekräftig sei: Die einzelnen Länder zählten die Fälle auf verschiedene Weisen; auch die Definition von "Pflegeheim" unterscheide sich von Staat zu Staat. Dies könnte die Ergebnisse beeinflusst haben, erläutern die Experten. Dennoch dürfe das Ausmaß der Infektionen und Todesfälle in den Heimen nicht ignoriert werden.

16.37 Uhr: Scholz hält trotz Corona am Zeitplan für Grundrente fest

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht trotz der Corona-Krise von einer planmäßigen Einführung der Grundrente zum Jahreswechsel aus. "Wir werden die Grundrente zum 1. Januar 2021 einführen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zuvor hatte die Deutsche Rentenversicherung Bund erklärt, wegen der Corona-Pandemie und den daraus folgenden erschwerten Arbeitsbedingungen sei der Zeitplan für die Einführung des Vorhabens in Gefahr.

16.36 Uhr: 1.000 Migranten aus griechischen Camps ziehen in leerstehende Hotels

Angesichts der Gefahr durch das Coronavirus werden die Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln leicht entlastet. Aus den Lagern auf Lesbos und den anderen Inseln würden etwa 1.000 besonders gefährdete Migranten in leerstehende Hotels umziehen, schrieb EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Dienstag auf Twitter. Dies sei möglich durch Bemühungen des UN-Flüchtlingshilfswerks, der Internationalen Organisation für Migration, der griechischen Regierung und der EU-Kommission.

16.31 Uhr: NRW will Schulen und Kitas schrittweise öffnen

In Nordrhein-Westfalen sollen Kinder, die kurz vor der Einschulung stehen, bald wieder die Kindertagesstätten besuchen dürfen. In der kommenden Woche werde die Notfallbetreuung für diese Kinder noch fortgesetzt. "Danach schlage ich vor, den letzten Jahrgang vor der Einschulung wieder zuzulassen", sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag.

Auch Schulen sollen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen. Das sei ihr "festes Ziel", um vor allem die Durchführung von Prüfungen und die Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).

16.12 Uhr: Viele EU-Staaten wollen Schulen bald wieder öffnen

Nach den Schulschließungen in der Corona-Krise hat etwa die Hälfte der 27 EU-Staaten bereits konkrete Pläne, die Kinder wieder in die Klassenzimmer zurückkehren zu lassen. Sechs bis sieben Staaten wollten dies bereits bis Ende April tun, sieben bis acht weitere dann im Mai, berichtete die kroatische Bildungsministerin Blazenka Divjak am Dienstag nach einer Videokonferenz mit ihren EU-Kollegen. Die übrigen Länder hätten sich noch nicht festgelegt oder wollten die Schulen bis zum Jahresende geschlossen halten.

16.10 Uhr: Alkohol schützt laut WHO Europa nicht gegen Corona

Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO räumt mit der mancherorts verbreiteten Annahme auf, alkoholische Getränke könnten gegen das neuartige Coronavirus schützen. "Angst und Fehlinformationen haben einen gefährlichen Mythos erzeugt, dass der Konsum von hochprozentigem Alkohol das Covid-19-Virus abtöten kann. Das tut er nicht", teilte das Regionalbüro am Dienstag in Kopenhagen mit.

15.00 Uhr: DFL verschiebt Entscheidung über Bundesliga-Fortsetzung

Die Deutsche Fußball Liga verschiebt ihre Entscheidung über eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison in die nächste Woche. Die für Freitag geplante außerordentliche Mitgliederversammlung zu weiteren Maßnahmen in der Corona-Krise werde auf den 23. April verlegt, teilte die DFL am Dienstag mit.

14.55 Uhr: Zahl neuer Todesfälle in den USA vorerst rückläufig

Die Zahl neu erfasster Corona-Todesfälle in den USA ist zuletzt gesunken. Am vergangenen Freitag war in den Vereinigten Staaten der international bislang höchste bekannte Wert registriert worden: Innerhalb von 24 Stunden waren laut Daten der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität mehr als 2.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Seitdem gingen die Zahlen in den USA über mehrere Tage nach unten. Nach dem Höchstwert von 2.108 Todesfällen am Freitag wurden in den vergangenen Tagen USA-weit innerhalb von 24 Stunden jeweils 1.877, 1.557 und zuletzt 1.509 neue Todesfälle erfasst. Ob damit bereits eine längerfristige Trendwende eingeleitet ist, ist jedoch unklar.

14.50 Uhr: Europäische Bauern fürchten Flut neuer Milchseen

Statt sich über Einnahmen zu freuen, drohen die europäischen Bauern in diesem Frühjahr in neuen Milchseen zu ertrinken. Der Preis für Magermilchpulver lag nach Angaben des European Milk Board (EMB), dem Dachverband der europäischen Milcherzeuger, jüngst bei nur noch 211 Euro pro 100 Kilogramm. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies zwar eine Zunahme von elf Prozent, doch die Preise gingen seit Februar wöchentlich zurück. Deutsche Erzeuger warnen zudem vor einer Beschleunigung des Höfesterbens.

14.46 Uhr: 65 Prozent weniger Passagiere am Flughafen München

Der Betrieb am Flughafen München ist in Folge der Corona-Pandemie massiv eingebrochen, und das ganze Ausmaß zeigt jetzt die neueste Quartalsbilanz: Das Passagieraufkommen ging im März gegenüber dem Vorjahr um 65 Prozent zurück. Im gesamten ersten Quartal wurden knapp 7,5 Millionen Passagiere und damit rund 25 Prozent weniger als im Vorjahr gezählt. Die Zahl der Flugbewegungen sank in den ersten drei Monaten um 19 Prozent auf 78.000 Starts und Landungen und speziell im März um rund die Hälfte auf 17.000.

14.38 Uhr: Millionen Kindern droht laut UNO Ansteckung mit Masern

Weil viele Länder im Kampf gegen das Coronavirus ihre Impfprogramme einschränken, könnten rund 117 Millionen Kinder weltweit nach UN-Angaben an Masern erkranken. Gegenwärtig hätten 24 Länder ihre großangelegten Impfkampagnen ausgesetzt, 13 weitere hätten ihre Impfprogramme unterbrechen müssen, teilten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Dienstag mit.

14.35 Uhr: US-Bundesstaaten erlauben Kirchen Ausnahmen bei Corona-Maßnahmen

In den US-Bundesstaaten werden die Maßnahmen zur Vermeidung der Coronavirus-Ausbreitung mit Blick auf religiöse Gemeinschaften unterschiedlich streng ausgelegt. Laut einer Übersicht des "Religion News Service" (RNS) reicht das Spektrum von vollständigen Versammlungs- und Gottesdienstverboten bis hin zu keinerlei Einschränkungen.

14.35 Uhr: Studenten fordern "Kann-Semester" mit Aussetzung der Regelstudienzeit

Das anstehende Sommersemester soll nach dem Willen von Studierendenvertretungen als "Kann-Semester" gewertet werden. Neben der Aussetzung der Regelstudienzeit und der freiwilligen Nutzung von Lehrangeboten fordern sie mit einer Petition auch die Verschiebung aller Fristen und das Recht, Prüfungen wiederholen zu können. Hintergrund sind die Einschränkungen wegen der Corona-Krise, wie die Initiatoren von der Studierendenvertretung der Hochschule München am Dienstag mitteilten.

14.33 Uhr: IWF rechnet mit schwerer globaler Rezession

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit einer schweren Rezession in der Eurozone. Die Wirtschaftsleistung werde um 7,5 Prozent schrumpfen, betonte der IWF am Dienstag in seiner jüngsten Prognose zur globalen Konjunkturentwicklung. In Deutschland soll die Wirtschaft demnach im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent schrumpfen, in Italien sogar um 9,1 Prozent. Noch im Januar hatte der IWF für die Eurozone für 2020 ein Wachstum von 1,3 Prozent prognostiziert.

"Die Welt hat sich in den vergangenen drei Monaten dramatisch verändert", sagte IWF-Chefökonomin Gita Gopinath am Dienstag zum neuen Weltwirtschaftsausblick. 2020 werde vermutlich die schlimmste Rezession seit der Großen Depression in den 1930er Jahren bringen. "Diese Krise ist wie keine andere bisher." Die wirtschaftliche Lage sei noch schlimmer als in der Finanzkrise 2008/09. Für das nächste Jahr erwartet der IWF eine kräftige Erholung, räumt aber ein, dass diese Schätzung in erster Linie von der Dauer der Pandemie abhängt und am Ende auch Makulatur sein kann.

14.31 Uhr: Unterricht von zu Hause macht Eltern laut Umfrage Probleme

Der Unterricht von zu Hause ist für viele Eltern eine starke Belastung. Bei einer Online-Umfrage des Bayerischen Elternverbands (BEV) sagten mehr als die Hälfte der teilnehmenden Eltern, es sei "viel Aufwand", "sehr viel Aufwand" oder gar unmöglich. Dadurch komme es verstärkt zu Streit und Stress in den Familien, Eltern würden für die Kinder zu ständig unzufriedenen "Antreibern" in Sachen Schule, schrieb der BEV-Vorsitzende Martin Löwe in einem offenen Brief an Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Die Rolle der Eltern sollte sich darauf beschränken, «das Lernen zu Hause strukturell zu unterstützen, nicht jedoch, die Lehrkräfte zu ersetzen». Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

14.30 Uhr: Handel dringt auf rasche Öffnung der Läden

Nach mehr als vier Wochen Stillstand in den deutschen Einkaufstraßen und Shopping-Centern wird der Ruf nach einer Wiederöffnung der Geschäfte im Handel immer lauter. "Wenn die Läden in den Innenstädten noch lange flächendeckend schließen müssen, droht eine gewaltige Pleitewelle und somit ein bleibender Schaden für unsere vitalen Stadtzentren", warnte am Dienstag der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth.

Der Einzelhandel müsse flächendeckend wieder öffnen dürfen, sobald dies gesundheitspolitisch vertretbar sei, verlangte er einen Tag vor der für Mittwoch erwarteten Entscheidung von Bund und Ländern über eine Lockerung der strengen Regeln in der Corona-Krise.

14.30 Uhr: Deutschland für G20-Schuldenerleichterungen für ärmste Staaten

Deutschland unterstützt Regierungskreisen zufolge Bemühungen, besonders armen Staaten in der Corona-Krise Schuldenerleichterungen zu gewähren. Die Pandemie sei ein globales Problem und könne entsprechend auch nur durch gemeinsames Handeln bewältigt werden, sagte ein Regierungsvertreter am Dienstag. "Sie ist auch eine Bewährungsprobe für die G20."

Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer wollen am Mittwoch per Video-Schalte beraten. Dabei werde es um Hilfen für die Gesundheitssysteme und wirtschaftspolitische Maßnahmen gehen, sagte der deutsche Regierungsvertreter.

14.22 Uhr: Fast 34.000 Infizierte in Bayern

Nach den Osterfeiertagen ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Bayern auf insgesamt 33.913 gestiegen - Stand: 14. April, 10.00 Uhr. Das meldet das Erlanger Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Das sind 584 Personen mehr als am Ostermontag. Insgesamt sind bisher 891 mit dem Virus infizierte Menschen gestorben. Das entspricht 57 neu gemeldeten Todesfällen. Die Oberpfalz ist mit mehr als 341 Infizierten pro 100.000 Einwohnern weiterhin am stärksten betroffen, dicht gefolgt von Oberbayern (327 pro 100.000 Einwohner). Das LGL sieht inzwischen 14.910 Covid-19-Erkrankte als genesen an. Das bedeutet, dass sie vor mehr als zwei Wochen als Corona-Patient gemeldet wurden und mittlerweile weder im Krankenhaus liegen, noch gestorben sind.

13.53 Uhr: Kritik an WHO-Zustimmung für Lebendtier-Märkte in China

Der australische Premierminister Scott Morrison hat die Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation WHO für die Wiedereröffnung von Märkten für lebende Tiere in Wuhan als "unverständlich" bezeichnet. Die Märkte, auf denen Tiere vor Ort geschlachtet werden, gelten als möglicher Grund für die Übertragung des Coronavirus Sars-CoV-2 auf den Menschen und den Beginn der Pandemie in der chinesischen Stadt Wuhan. Morrison sagte dem Sender Nine Network: "Wir müssen die Welt vor möglichen Quellen von Ausbrüchen dieser Art von Viren schützen. Es ist zu oft passiert. Ich bin völlig fassungslos wegen dieser Entscheidung."

Die WHO schrieb dazu, es genüge, wenn auf den sogenannten Wet Markets keine illegal gejagten Wildtiere verkauft werden und die Behörden Regeln für Lebensmittelsicherheit und Hygiene durchsetzen: "Wet Markets und andere Lebensmittelmärkte müssen nicht geschlossen werden."

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ist aus den USA und anderen Staaten wiederholt vorgeworfen worden, zu unkritisch gegenüber China zu sein.

13.34 Uhr: Weniger Neuinfektionen machen Spanien Hoffnung

Spanien hat am Dienstag bei den Corona-Neuinfektionen den niedrigsten Anstieg seit Verhängung der Ausgangssperre vor einem Monat registriert. Die Zahl der gemeldeten Infektionen sei um 1,8 Prozent auf 172.541 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Anfang April hatte der tägliche Zuwachs noch bei rund acht Prozent gelegen. Bei der Zahl der Corona-Toten gab es den Angaben zufolge nach einem Rückgang am Montag nun einen leichten Anstieg auf 567 Fälle. Damit starben in Spanien bereits 18.056 Infizierte.

Der Leiter von Spaniens Zentrum für Gesundheitsnotfälle, Fernando Simón, sagte: "Die Tendenz ist gut, in Übereinstimmung mit dem, was wir in den vergangenen Wochen beobachten." Dies entlaste die Krankenhäuser, die Intensivstationen stünden allerdings weiterhin "unter Druck".

Spanien zählt zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern weltweit. Im Kampf gegen das Virus verhängte die Regierung am 14. März eine Ausgangssperre, die noch mindestens bis zum 25. April gelten soll. Seit Montag dürfen Fabrik- und Bauarbeiter jedoch wieder zur Arbeit gehen.

13.12 Uhr: Verbraucher kaufen wegen Corona gerne an der frischen Luft ein

Verkäufer von Obst und Gemüse, Käse, Fisch oder Blumen unter freiem Himmel haben im Februar deutlich mehr Umsatz gemacht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Summe um 8,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Statistiker nehmen an, dass viele Verbraucher lieber auf dem Markt einkaufen gehen, weil sie an der frischen Luft eine geringere Ansteckungsgefahr vermuten.

Verkaufsstände und Märkte konnten ein höheres Umsatzplus verbuchen als der Einzelhandel insgesamt, der 6,4 Prozent mehr einnahm, wie die Statistiker mitteilten. Ein weiterer Grund für das lebhafte Geschäft könnte sein, dass viele Verbraucher wegen der Einschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie mehr Zeit zum Einkaufen haben.

12.47 Uhr: Bayernweit 200 Soldaten im Corona-Einsatz

Zur Bekämpfung des Coronavirus sind in Bayern derzeit rund 200 Soldaten der Bundeswehr im Einsatz. Etwas mehr als 100 von ihnen seien im Rahmen von Hilfeleistungen beispielsweise in Pflege- und Altenheimen eingesetzt, sagte Sprecher Carsten Spiering vom Landeskommando in Bayern. Weitere 100 aktive Soldaten und Reservisten beraten demnach zivile Behörden und Stellen. Dazu zählten beispielsweise Krisenstäbe in Städten und Landkreisen. Zusätzliche knapp 100 Soldaten stünden für den Einsatz bereit.

An 15 Orten im Freistaat waren die Soldaten zuletzt im Einsatz, besonders in der Oberpfalz und in Oberbayern, so Spiering. 35 Soldaten und damit die meisten seien derzeit in Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Bamberg eingesetzt. Neben der vor allem logistischen Unterstützung in Heimen helfen die Soldaten Spiering zufolge beim Betrieb vom Corona-Teststationen, der Verteilung von medizinischer Schutzausrüstung oder durch Beratung im Sanitätsbereich.

12.35 Uhr: Spahn setzt auf gemeinsame Linie bei Corona-Lockerungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt darauf, dass Bund und Länder bei der möglichen Lockerung der Corona-Maßnahmen an einem Strang ziehen werden. Von den Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs am Mittwoch erwarte er eine "einheitliche Entscheidung", sagte Spahn in Gießen.

Mit Blick auf die derzeit recht gute Lage in den Krankenhäusern sagte Spahn, er habe lieber eine Debatte über freie Intensivbetten als Bilder wie es sie aus anderen Ländern gebe. Dass zu jeder Zeit ausreichend Beatmungs- und Intensivkapazitäten zur Verfügung stehen, müsse "Maßstab für jede mögliche Rückkehr in den Alltag" sein. Diese habe schrittweise zu erfolgen, damit "wir die Kontrolle über den Ausbruch behalten".

Zu möglichen Lockerungen im Einzelhandel sagte Spahn, wenn bestimmte Bereiche zeigten, dass diese unter Einhaltung von Hygieneregeln möglich seien, könne das gemacht werden.

12.16 Uhr: Großer Andrang auf Geschäfte in Österreich

Nach vierwöchiger Schließung wegen der Corona-Krise haben in Österreich wieder zahlreiche Geschäfte geöffnet. Von der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen profitierten kleine Läden wie Buchgeschäfte, Parfümerien und Boutiquen. Auch Bau- und Gartenmärkten war es erlaubt, unter strengen Hygiene-Auflagen wieder Kunden zu bedienen. Vereinzelt bildeten sich bei einigen Baumärkten schon vor Öffnung der Geschäfte lange Schlangen. Zu den Vorschriften zählt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Abstandhalten. Dies gilt auch für jeden, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.

Mit der stufenweise Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen wagt Österreich als eines der ersten Länder in Europa einen Schritt in Richtung Normalität. Händler, die zu viele Kunden hereinlassen, müssen mit bis zu 3.600 Euro Strafe rechnen.

Österreich steht im internationalen Vergleich in der Coronakrise aktuell gut da. Die Infektionszahlen sind eher niedrig, die Zahl der Genesenen hoch. Angesichts der günstigen Entwicklung zog Bundeskanzler Sebastian Kurz eine positive Zwischenbilanz. "Wir sind auf Kurs", sagte er in Wien. Weiter gelte die Maßgabe: "So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkungen wie notwendig." Mit dem großen Andrang bei den Baumärkten habe er gerechnet. Auch hier würden sich aber offenkundig alle Kunden an die Hygiene-Vorschriften halten.

11.25 Uhr: Söder warnt vor "Überbietungswettbewerb" beim Corona-Exit

Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel über Wege aus den Anti-Corona-Maßnahmen am Mittwoch hat Bayerns Regierungschef Markus Söder vor einem Überbietungswettbewerb gewarnt. "Wir brauchen einen sicheren und besonnenen Weg aus der Corona-Krise", schrieb der CSU-Politiker auf Twitter. "Unsere Maßnahmen wirken, aber wir dürfen keinen Rückschlag riskieren." Vorsichtige Erleichterungen könne es nur mit zusätzlichem Schutz geben. "Es sollte kein Überbietungswettbewerb entstehen, der die Menschen verunsichert."

"Wir sind noch lang nicht über den Berg", warnte Söder. Am Mittwoch werde man deshalb über ein "abgestimmtes Konzept" reden. Daher lohne es sich, alle Argumente und Gutachten genau zu lesen und zu bewerten. Die nationale Wissenschafts-Akademie Leopoldina hatte am Montag für einen "realistischen" Zeitplan zurück zur Normalität plädiert. Die Wissenschaftler empfahlen, Grundschulen sowie Unter- und Mittelstufen baldmöglichst wieder zu öffnen. Zudem liegt den Landesregierungen eine Ausarbeitung eines von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) berufenen Expertenrats vor.

10.55 Uhr: RKI sieht Ausbreitung des Virus noch nicht gestoppt

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, ruft dazu auf, trotz "einiger positiver Tendenzen" bei der Entwicklung der Infektionszahlen die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin unvermindert einzuhalten. "Lassen Sie uns nicht nachlassen", sagte Wieler in Berlin. Die ergriffenen Maßnahmen wirkten. Die Zahlen hätten sich aber "auf einem relativ hohen Niveau eingependelt", es gebe keinen eindeutigen Trend, dass sie zurückgingen.

Daher gelte es, die getroffenen Verhaltensmaßnahmen aufrechtzuerhalten, die Ausbreitung des Coronavirus sei noch nicht gestoppt. "Wir können noch nicht von einer Eindämmung sprechen", sagte Wieler, "wir sehen eine Verlangsamung." Das RKI strebe an, dass die sogenannte Reproduktionszahl unter eins gehe oder bei eins sei – dass ein Infizierter das Virus also höchstens im Durchschnitt an eine Person oder weniger weitergibt. Derzeit berechnet das RKI diesen Faktor mit 1,2.

Zu den Empfehlungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina zu einer baldigen Wiederaufnahme des Unterrichts in der Sekundarstufe I sagte Wieler, sein Institut habe eine "etwas differenzierte Einschätzung" zum Vorgehen bei Schulöffnungen. Das RKI sei der Meinung, dass es "epidemiologisch sehr viel Sinn macht", erst ältere Schüler wieder zu unterrichten. Es sei zu erwarten, dass diese die Abstandsregeln besser einhielten.

In Deutschland sind laut einer Auswertung der dpa bis Dienstagvormittag mehr als 126.600 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Mindestens 2.998 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 68.200 Menschen die Infektion überstanden. Die tatsächliche Zahl dürfte noch weit darüber liegen.

10.17 Uhr: Sechs Todesfälle in Pappenheimer Seniorenheim

Dramatisch sind die Ostertage in einem Seniorenheim in Pappenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen verlaufen: Wie das Landratsamt mitteilt, starben seit Mitte vergangener Woche über Ostern sechs Bewohnerinnen und Bewohner an einer Corona-Infektion. Demnach starb zunächst eine Bewohnerin des Georg-Nestler-Hauses. Daraufhin wurden die 42 Heimbewohnerinnen und -bewohner sowie das Pflegepersonal auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Bei 29 Seniorinnen und Senioren sowie bei acht von 21 Mitarbeitenden fiel der Test positiv aus. Alle Bewohner wurden daraufhin in Einzelzimmer insoliert, bis Ostermontag starben jedoch fünf weitere Corona-infizierte Heimbewohner. Sie alle waren intensive Pflegefälle. Nun wird ein Notfallplan umgesetzt. Die Kontakte zur Außenwelt wurden noch stärker reduziert, die Einrichtung erhält zusätzliches Schutzmaterial.

09.27 Uhr: Walter-Borjans plädiert für vorsichtige Lockerungen

In der Debatte um die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wirbt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans für vorsichtige Lockerungen. Die Restriktionen in der jetzigen Form weiter aufrechtzuerhalten, werde zunehmend "zur psychischen und wirtschaftlichen Belastung", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Allerdings könne der Hebel nicht einfach "wieder von null auf eins" umgelegt werden, dafür bleibe die Lage zu fragil.

"Wir alle haben ein Interesse daran, die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen so schnell wie möglich wiederherzustellen", sagte der Parteivorsitzende weiter. "Mir ist ein Haushaltswaren- oder ein Möbelgeschäft, das ich nur mit Atemschutz betreten kann, jedenfalls lieber als geschlossene Läden, die die Versorgung einschränken und hunderttausende wirtschaftlicher Existenzen bedrohen."

Walter-Borjans bezeichnete es als "unzumutbar" für Eltern und Kinder, wenn die Schulen noch länger geschlossen blieben. Allerdings bedeute eine Öffnung, "dass die Infektionsgefahr deutlich ansteigen wird". Somit sei jede Lockerung der behördlichen Auflagen "eine Gewissensfrage, die nicht nur zwischen, sondern auch in den Parteien" intensiv diskutiert werden müsse.

09.02 Uhr: Bayern plant Hilfspaket für Sportvereine

Nach Aussage von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will sich dass bayerische Kabinett am Dienstag mit einem Hilfspaket für Sportvereine befassen. Diese hatten über Einbußen in Höhe von 200 Millionen Euro geklagt. Herrmann sagte am Morgen im Bayerischen Rundfunk: "Ich will mich dafür einsetzen, dass unsere Vereine nicht pleitegehen." Am kommenden Dienstag würden dazu Vorschläge erarbeitet.

Herrmann kann sich zudem vorstellen, dass es im Herbst wieder Fußballspiele mit Publikumsbeteiligung gibt. In den nächsten Wochen werde man darüber reden, sogenannte Geisterspiele abzuhalten, die live im Fernsehen laufen. Je nach Infektionssituation sei aber vorstellbar, dass im Herbst wieder Zuschauer in die Stadien kommen.

Zu möglichen Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen wollte sich Herrmann im BR-Interview nicht äußern. Er verwies auf die Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch sowie auf die Sitzung des bayerischen Ministerrates am Donnerstag. Ziel der Konferenz mit der Kanzlerin sei es, eine gemeinsame Linie zu finden. Aber man dürfe auch nicht vergessen, dass Bayern durch die vielen Menschen, die das Virus aus Skigebieten mitbrachten, besonders hohe Infektionszahlen habe.

Rückblickend auf das Osterwochenende lobte der bayerische Innenminister das Verhalten der Menschen in Bayern: Die überwältigende Mehrheit habe sich an die Ausgangsbeschränkungen gehalten.

08.32 Uhr: Maas wirbt für EU-weit einheitliche Corona-App

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat sich für eine einheitliche Corona-App in der Europäischen Union ausgesprochen, um die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 zu bremsen. "Wichtig ist, dass wir nicht bei einem Flickenteppich aus 27 Corona-Apps und 27 Datenschutzregimen landen, sondern möglichst abgestimmt vorgehen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Damit leisten wir auch einen Beitrag, Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen in der EU schnell und dauerhaft wieder abzubauen."

Europa könne dabei Vorbild für andere Regionen sein.Eine Corona-App auf freiwilliger Basis werde ein wichtiger Teil der Exit-Strategie sein, betonte Maas. "Die Technik kann helfen, Kontaktpersonen in Sekunden zu benachrichtigen und Infektionsketten zu unterbrechen." Dafür müssten nicht "die Big-Brother-Methoden autoritärer Staaten" kopiert werden, sagte der Außenminister. Die Europäer könnten dies "auch ohne Preisgabe persönlicher Daten organisieren".

08.05 Uhr: Karliczek für Mund-Nase-Masken in der Öffentlichkeit

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) plädiert für das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes im öffentlichen Raum als Voraussetzung für das Lockern der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise. Alle Vorsichtsmaßnahmen wie die Abstands- und Hygienegebote müssen weiterhin strikt eingehalten werden, sagte sie der "Passauer Neuen Presse". Zudem sollten sich die Bundesländer auf einheitliche übergeordnete Kriterien für die Öffnung von Schulen einigen.

Bund und Länder wollen am Mittwoch beraten, ob die bis 19. April geltenden Kontaktbeschränkungen geändert und Einrichtungen wieder geöffnet werden. Die Forschungsgemeinschaft Leopoldina hatte am Montag dazu eine Stellungnahme vorgelegt und unter strengen Voraussetzungen unter anderem eine schrittweise Öffnung des Bildungsbereichs empfohlen.

07.46 Uhr: Indien verlängert Ausgangssperren

Indien verlängert die Ausgangssperren wegen des Coronavirus um mindestens zweieinhalb Wochen. Die ursprünglich bis Dienstag befristete Maßnahme werde bis mindestens 3. Mai verlängert, sagte Premierminister Narendra Modi. In wirtschaftlicher Hinsicht zahle das Land zwar einen "hohen Preis" für die Ausgangssperren, aber Menschenleben seien wichtiger.

In Indien wurden nach offiziellen Angaben bislang rund 7.500 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert, 240 Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Der Bundesstaat Maharashtra, in dem auch die Finanzmetropole Mumbai liegt, ist mit mehr als 1.600 Infektionsfällen und mehr als 110 Toten besonders stark betroffen. Zudem herrscht große Besorgnis angesichts einer möglichen Ausbreitung des Virus in den dicht besiedelten Slums der Großstädte.

06.58 Uhr: Australien und Neuseeland halten trotz Erfolgen an Corona-Beschränkungen fest

Trotz Erfolgen im Kampf gegen das Coronavirus halten Australien und Neuseeland an den verhängten Ausgangs- und Reisebeschränkungen fest. Das Land sei noch "viele Wochen" davon entfernt, Auflagen wie etwa Abstandsregeln aufheben zu können, sagte Australiens Premierminister Scott Morrison. Er verwies auf Länder wie Singapur und Südkorea, die Beschränkungen aufgehoben und dann eine zweite Infektionswelle erlebt hätten. In Australien ist die Zahl neuer Fälle deutlich zurückgegangen. Von Sonntag bis Montag wurden 63 Neuinfektionen registriert, der niedrigste Zuwachs seit einem Monat.

Neuseeland verzeichnete am Dienstag acht neue Fälle des Coronavirus, das ist der niedrigste Anstieg seit mehr als drei Wochen. Man sei im Kampf gegen das Virus "relativ erfolgreich", sagte Premierministerin Jacinda Ardern. Eine Aufhebung von Corona-Beschränkungen schloss aber auch sie vorerst aus.

Beide Länder hatten ihre Grenzen für Ausländer geschlossen. Heimkehrende Einwohner müssen für 14 Tage in Quarantäne. In Neuseeland gilt zudem eine strenge Ausgangssperre.

06.12 Uhr: Türkei lässt zehntausende Häftlinge wegen Corona frei

Das türkische Parlament hat einen umstrittenen Gesetzentwurf zur Freilassung zehntausender Strafgefangener aufgrund der Coronavirus-Pandemie gebilligt. Er sieht die Freilassung von rund 90.000 Insassen aus überfüllten Gefängnissen wegen der Coronavirus-Pandemie vor. Ein Teil von ihnen soll vorzeitig aus der Haft entlassen werden, andere sollen unter Hausarrest gestellt werden.

Von dem Gesetz ausgenommen sind politische Gefangene, die nach den umstrittenen Antiterrorgesetzen der Türkei angeklagt sind. Human Rights Watch und Amnesty International hatten das Gesetz deshalb scharf kritisiert.

Vor der Parlamentsdebatte hatte Justizminister Abdülhamit Gül den Tod von drei Gefängnisinsassen infolge einer Coronavirus-Infektion bekanntgegeben. Insgesamt haben sich den Angaben zufolge bereits 17 Freigänger aus fünf Gefängnissen mit dem Virus angesteckt. In der Türkei gibt es mehr als 61.000 Corona-Infizierte, etwa 1.300 Menschen sind bislang an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

05.28 Uhr: Lambrecht nennt Einschränkung von Grundrechten "angemessen"

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Einschränkung der Grundrechte aufgrund der Corona-Krise als "angemessen" bezeichnet. "Niemand in der Bundesregierung" sei "daran interessiert, die Maßnahmen auch nur einen Tag länger aufrecht zu erhalten als unbedingt notwendig", sagte Lambrecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als Justizministerin werde sie darauf "hinwirken, dass die Einschränkungen keinen Tag länger aufrechterhalten werden als unbedingt nötig ist, um Leben und Gesundheit zu schützen".

Das Engagement der Bundesregierung sei darauf gerichtet, die durch die Coronavirus-Pandemie entstandene Krise zu bewältigen. "Oberstes Gebot" sei "der Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung". Dies werde auch vom Bundesverfassungsgericht gefordert. Vor diesem Hintergrund müssten "sehr schwere Entscheidungen" getroffen werden, sagte Lambrecht. "Dabei sind verhältnismäßige Einschränkungen einiger Grundrechte nicht vermeidbar."

04.56 Uhr: EU-Kommissionsvize will Wiederaufbaufonds in Billionenhöhe

Um die gesamteuropäische Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder anzukurbeln, hat EU-Komissionsvizepräsident Vadis Dombrovskis einen europäischen Wiederaufbaufonds in Billionenhöhe in Aussicht gestellt. Der Fonds könne mit Anleihen finanziert werden, die mit einer Bürgschaft der EU-Mitgliedstaaten unterlegt würden, sagte Dombrovskis dem Handelsblatt. Im Gespräch sei eine Größenordnung von bis zu 1,5 Billionen Euro.

Der Haushalt müsse im Mittelpunkt des Wiederaufbaus stehen, sagte Dombrovskis der Zeitung. Es gehe dabei "eher nicht" um höhere Beiträge von Nettozahlen wie Deutschland, betonte er. Die EU-Kommission arbeite vielmehr an "neuen Finanzierungsinstrumenten". Eine schwere Rezession als Folge der Corona-Krise nannte der Vize-Kommissionspräsident "unvermeidlich". Möglich sei sogar eine schlimmere Situation als nach der Finanzkrise 2009. In einer derart schweren Krise müsse man "aus alten Denkmustern ausbrechen".

01.00 Uhr: Österreich setzt erste Lockerungen in Kraft

Mit der stufenweise Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen wagt Österreich als eines der ersten Länder in Europa einen Schritt in Richtung Normalität. Von Dienstag an dürfen alle kleinen Läden mit weniger als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie die Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen. Davon profitieren können rund 80 Prozent aller Einzelhändler. Allein in Wien dürfen somit rund 4.500 Läden wieder ihre Waren verkaufen.

Alle Kunden und Mitarbeiter müssen allerdings einen Mundschutz tragen, der Mindestabstand von einem Meter ist einzuhalten und die Zahl der Kunden im Verkaufsraum wird begrenzt. Das Bedecken von Mund und Nase durch einen speziellen Schutz oder einen Schal wird in allen öffentlichen Verkehrsmitteln zur Pflicht. Auch die Ausgangsbeschränkungen bleiben im Prinzip bis Ende April in Kraft. Die Öffnungszeiten der Geschäfte sind auf 7.40 Uhr bis 19 Uhr beschränkt. Händler, die zu viele Kunden ins Lokal lassen, müssen mit bis zu 3.600 Euro Strafe rechnen.

Im internationalen Vergleich ist die Entwicklung bei den Coronafällen in Österreich eher günstig. Insgesamt gibt es aktuell in der Alpenrepublik rund 6.500 Menschen, die mit Sars-CoV-2 infiziert sind. Rund 1.000 Patienten liegen im Krankenhaus.