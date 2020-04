Freie Wähler fordern Maskenpflicht und mehr Corona-Lockerungen

Am Tag vor Ministerpräsident Söders angekündigter Regierungserklärung zur Corona-Krise sind die Freien Wähler mit Forderungen für mehr wirtschaftliche Lockerungen vorgeprescht. In Abweichung von der gemeinsamen Koalitionslinie mit der CSU fordern sie die Öffnung auch von größeren Geschäften "zeitnah ab dem 4. Mai". Voraussetzung dafür: eine rasche Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Zunächst für vier Wochen sollen alle Menschen in Bayern selbstgenähte Masken, Tücher oder Schals tragen müssen.

Zudem verlangen die Freien Wähler unter Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dass auch Gaststätten schrittweise öffnen dürfen. Und zwar "beginnend noch im Mai", so der Beschluss des Landesvorstands. Hier soll es ein abgestuftes Konzept zur Wiedereröffnung geben. Wirtshäuser, Restaurants oder Biergärten sollen für vier Wochen zunächst bis 20 Uhr öffnen dürfen. Gäste müssen zwei Meter Abstand halten, Angestellte Mundschutz tragen und Speisen beim Weg von der Küche zum Verzehr gegebenenfalls abgedeckt werden, heißt es im Positionspapier.