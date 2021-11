Corona: Ampel einig über Impfpflicht in einzelnen Bereichen

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen planen die Ampel-Parteien eine deutliche Verschärfung der Maßnahmen. Nach Angaben der Grünen soll nun auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufe eingeführt werden. "Wir werden eine Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten et cetera. Wir werden das auf den Weg bringen", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt in Berlin. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass die Mitglieder der angestrebten Ampel-Koalition sich in dieser Frage einig seien.

Der Vorstoß sei aber nicht Bestandteil der Reform des Infektionsschutzgesetzes, die diese Woche beschlossen werden soll, sondern eines separaten Gesetzgebungsverfahrens, erklärte Göring-Eckardt.

Die Rufe nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufe waren zuletzt immer lauter geworden. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte wiederholt dafür plädiert.

Striktere Pläne zur Pandemie-Bekämpfung

Die Ampel-Parteien schärfen derzeit ihre Pläne zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nach. So soll die Möglichkeit von Kontaktbeschränkungen doch nicht abgeschafft werden. Dies geht aus einer Vereinbarung von Vertretern der drei Fraktionen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zudem sollen unter anderem Ungeimpfte ohne negativen Test keine Busse und Bahnen mehr benutzen dürfen - unabhängig von der weiter geltenden Maskenpflicht.

Krankenhaustag für Impfpflicht bestimmter Berufsgruppen

Auch der Krankenhaustag fordert eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Dass Arbeitgeber die Beschäftigten nicht fragen dürfen, ob sie geimpft sind, halte er für nicht nachvollziehbar, sagte der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, am Montag in Düsseldorf. "Das Thema Impfen ist keine Privatangelegenheit", betonte Gaß. Es handle sich auch um einen "Akt der Solidarität."

Merkel rief zu Impfen und Gemeinsinn auf

Debatten über 2G- und 3G-Regeln in der Freizeit und am Arbeitsplatz, die Situation in den Kliniken und eindringliche Appelle für mehr Impfungen hatten die Debatten am Wochenende bestimmt. So rief Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Impfen und Gemeinsinn auf, auch Vertreter der Kirchen warben dafür. Einer Umfrage zufolge sind zwei Drittel der Menschen in Deutschland der Meinung, dass die geschäftsführende Bundesregierung nicht genug tut, um die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen. Demnach wollen 47 Prozent eine allgemeine Impfpflicht und 43 Prozent eine Impfpflicht in Gesundheitsberufen.

Bayerischer Ethikrat für Prüfung einer allgemeinen Impfpflicht

Die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrats, Susanne Breit-Keßler, hatte am Wochenende betont, sie halte eine allgemeine Impfpflicht für erwägenswert. Die Situation sei "verflucht ernst", sagte die frühere evangelische Münchner Regionalbischöfin im Bayerischen Rundfunk. Die Regierung sollte dies prüfen. "Natürlich ist es ein Eingriff in die körperliche Integrität eines Menschen, wenn der sich nicht impfen lassen will." Unter Umständen verletze aber auch ein Impfverweigerer die Integrität anderer.