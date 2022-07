Chef von Atommüll-Behörde sieht längere Akw-Laufzeiten skeptisch

Unterschiedliche Meinungen bei den Grünen

Die Grünen-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckart sprach sich bereits für einen Streckbetrieb des bayerischen Atomkraftwerks Isar 2 aus. Kritik erntet sie dafür von ihrem Parteikollegen und früheren Bundesumweltminister Jürgen Trittin. Er rate dazu, "dass dieses bayerische Problem in Bayern gelöst wird", sagte Trittin dem "Spiegel" mit Blick auf die Energieversorgung in dem Bundesland. Dafür zu sorgen, dass dort Netzstabilität herrsche, heiße sparen. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, wollte die Tür zur Verlängerung der Atomkraftwerke zuletzt nicht weiter öffnen.

Die nordrhein-westfälische Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) wollte sich am Donnerstag noch nicht zu einem möglichen Streckbetrieb positionieren. Es sei "richtig", dass jetzt ein weiterer Stresstest der Kraftwerke vorgenommen werde, sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". Auf Basis der dort gewonnenen Fakten könne dann entschieden werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) schloss einen Weiterbetrieb unter bestimmten Voraussetzungen zuletzt nicht mehr aus - und verwies ebenfalls auf den Stresstest.

Greenpeace führt ebenfalls Sicherheitsbedenken an

Die Umweltorganisation Greenpeace kritisierte den Vorstoß zum Weiterbetrieb mehrerer Atomkraftwerke scharf und führte ebenfalls Sicherheitsbedenken an. "Die Reaktoren sind ein potenzielles Sicherheitsrisiko, für das die AKW-Betreiber die Haftung zum Staat schieben wollen", sagte Heinz Smital von Greenpeace am Mittwoch. Zuvor hatte Geschäftsführer des Tüv-Verbands, Joachim Bühler, argumentiert, dass die Wiederinbetriebnahme der 2021 abgeschalteten Meiler aus seiner Sicht "keine Frage von Jahren, sondern eher von wenigen Monaten oder Wochen" sei - und vor allem eine Frage des politischen Willens.

FDP-Chef Lindner offen für die Nutzung

Befürworter der weiteren Nutzung von Atomenergie kommen aus Reihen der CDU und CSU, aber auch aus der FDP. So hält beispielsweise Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine längere Nutzung von Atomkraftwerken angesichts des erwarteten deutlich höheren Strombedarfs für erforderlich. "Es muss in jedem Fall eine Stromlücke verhindert werden und zugleich darf Gas nicht mehr für die Energieproduktion eingesetzt werden, weil das so knapp geworden ist", sagte er am Mittwoch. Er sei "in der jetzigen Situation offen für die Nutzung der Kernenergie".

