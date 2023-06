Bundesanwaltschaft legt Revision im Fall Lina E. ein

Fünf Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährlicher Körperverletzung - so lautete das Urteil gegen die Studentin Lina E. Sie soll gemeinsam mit anderen Linksextremisten Überfälle auf angebliche oder tatsächliche Neonazis in Leipzig, Wurzen und Eisenach verübt haben.

Die Bundesanwaltschaft hatte acht Jahre Haft gefordert - und hat deshalb jetzt Revision eingelegt. Das sagte eine Sprecherin in Karlsruhe. Auch im Fall der mitangeklagten Männer will die Bundesanwaltschaft eine Überprüfung. Zur Begründung der Revision wurde zunächst nichts bekannt.

Auch die Verurteilten haben Revision eingelegt

Die Rechtsanwälte von Lina E. und den Männern hatten Freisprüche gefordert. Deshalb haben auch die vier Veruteilten Revision gegen den Richterspruch eingelegt. Wie das Oberlandesgericht Dresden am Mittwoch mitgeteilt hatte, gehen die Akten nun zum Bundesgerichtshof. Wie lange das Revisionsverfahren dauern werde, sei offen.

Alle vier Verurteilten sind derzeit auf freiem Fuß. Der Haftbefehl gegen Lina E. war schon am Abend der Urteilsverkündung unter Auflagen außer Kraft gesetzt worden. Zuvor hatte sie mehr als zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft gesessen.

Im Video: Proteste und Ausschreitungen der linken Szene in Leipzig

Nach dem Urteil hatte es in Leipzig wiederholt Proteste und Ausschreitungen gegeben: Polizisten wurden mit Steinen und Böllern beworfen. Mehrere Beamte wurden verletzt.