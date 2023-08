Hawaii: Urlauberparadies Maui in Asche - mindestens 36 Tote

Bei den schweren Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii sind Medienberichten zufolge mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten der ABC-Tochtersender KITV4 und das Portal "Hawaii News Now" unter Berufung auf den Bürgermeister des Bezirks Maui, Richard Bissen. Gestern war noch von sechs Todesopfern die Rede gewesen.

Flaniermeile in Flammen: "Lahaina ist weg"

Vom Feuer am schwersten betroffen ist der bei Touristen beliebte malerische Küstenort Lahaina, 271 Gebäude wurden hier nach Angaben der Behörden beschädigt oder zerstört, Dutzende Menschen erlitten Verletzungen. Die populäre Flaniermeile Front Street mit zahlreichen Geschäften und Restaurants wurde teilweise vernichtet.

Auch der Hafen und die Umgebung von Lahaina hätten Schaden erlitten, schrieb der Bezirk Maui in einer Mitteilung. "Wir haben kein Lahaina mehr, es ist weg", zitierte der US-Sender CNN einen Einwohner.

Menschen flüchteten vor dem Feuer ins Meer

Augenzeugen berichteten, dass sich in der Stadt apokalyptische Szenen abgespielt hätten. Auf der Flucht vor den schnell um sich greifenden Flammen seien Menschen ins Meer gesprungen. Die Küstenwache teilte später laut CNN mit, dass mehr als ein Dutzend aus dem Wasser gerettet wurden.

Der Helikopter-Pilot Richard Olsten flog am Mittwoch über den Ort. Der größte Teil des historischen Kerns sei abgebrannt, sagte er danach. Es sehe wie in einer Kriegszone aus, als ob das Gebiet bombardiert worden sei, beschrieb er seine Eindrücke.

Touristen sollen Insel verlassen

Am Mittwoch (Ortszeit) hing dichter Rauch über dem Urlaubsparadies. Hawaiis Gouverneur Josh Green sprach von einer "schrecklichen Katastrophe" auf Maui. Von Reisen auf die Insel, der zweitgrößten des Hawaii-Archipels, wurde dringend abgeraten. "Dies ist kein sicherer Ort", warnte die stellvertretende Gouverneurin Sylvia Luke, allerdings hatten viele Airlines ihre Flüge nach Maui ohnehin abgesagt.

Der Bezirk Maui rief Reisende auf, die Insel schnellstmöglich zu verlassen. Es gebe freie Sitze auf Flügen, Reisende müssten aber zuvor die Fluggesellschaften kontaktieren. In West Maui gebe es allerdings weiter keinen Strom und auch keine Mobilfunk- oder Festnetzverbindungen.

US-Präsident Joe Biden ließ in Washington erklären, das Verkehrsministerium werde dabei helfen, Urlauber von Maui auszufliegen. Sie sollten auf die westlich von Maui gelegenen Insel Oahu gebracht werden, berichteten Medien. Dort werde ein Kongresszentrum in eine Notunterkunft verwandelt.

Hurrikan Dora löste die Katastrophe mit aus

Die Bekämpfung der Flammen, gerade auch aus der Luft, wird auf Maui unterdessen durch heftige Sturmböen deutlich erschwert. Der Einsatz von Löschflugzeugen war zeitweise völlig unmöglich. Am Mittwoch brannte es noch an drei Stellen auf der Insel. Feuer wüteten aber auch auf der östlich gelegenen Nachbarinsel Hawaii, der größten des gleichnamigen Bundesstaates.

Mitverantwortlich für die rasch um sich greifenden Brände sei der Hurrikan Dora, der südlich der Inseln des US-Bundesstaats vorbeiziehe, so die Behörden. "Die Tatsache, dass wir in mehreren Gebieten Waldbrände haben, die indirekt auf einen Hurrikan zurückzuführen sind, ist beispiellos. Das ist etwas, was die Bewohner von Hawaii und der Staat noch nicht erlebt haben", sagte die stellvertretende Gouverneurin Sylvia Luke. Man habe nie damit gerechnet, dass ein Hurrikan solche Waldbrände verursachen könnte, eher Überschwemmungen oder ähnliches.