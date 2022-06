BR24live Tagesgespräch: Versorgungssicherheit gegen Klimaschutz?

Russland drosselt seine Gasexporte an die EU. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grüne) möchte deshalb Gas einsparen. Die Energieversorgung für den Winter will er sichern, indem die Gasspeicher befüllt werden. Für die Industrie und für die Stromerzeugung würde weniger Gas als üblich zur Verfügung stehen. Stattdessen würden "Kohlekraftwerke stärker zum Einsatz kommen müssen", so Habeck.

Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, sieht ebenfalls die Notwendigkeit, wieder mehr auf Kohlekraft zu setzen. Im Interview mit dem "Tagesspiegel" sprach er aber von einer Übergangslösung, die klimapolitisch keine leichte Entscheidung sei.

Kritik kommt aus der Union: Habeck gehe nur den halben Weg, da er Kernkraftwerke nicht länger laufen lasse, so der CDU-Politiker Jens Spahn im ARD-Morgenmagazin. Bevor Bürger zum Frieren aufgefordert würden, sollte die Politik alle anderen Alternativen prüfen.

Eine Lösung fürs Energie-Dilemma?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Achim Bogdahn sind Lisa Badum, Sprecherin für Klimapolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, und Prof. Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

