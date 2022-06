In Verdichterstation Waidhaus kommt kein russisches Gas mehr an

Der Gasdurchfluss an der Verdichterstation Waidhaus ist seit Sonntag bei Null. Das zeigen Daten der Transparenzplattform des Verbands Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber für Gas. Die Gasmenge an dem Übergabepunkt in der nördlichen Oberpfalz war in der vergangenen Woche stetig zurückgegangen, nachdem Russland die Gasflüsse über die Ostseepipeline Nord Stream 1 gedrosselt hatte.

Aktuelle Entwicklungen zum Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker

Stetiger Rückgang der Liefermenge

Am Freitag war die Menge noch bei etwa einem Drittel des Montagswertes. Dann ging der Durchfluss noch einmal deutlich zurück, am Sonntag floss kein Gas mehr.

Die Verdichterstation Waidhaus versorgt als eines der Eingangstore für russisches Erdgas Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz und via Belgien die britischen Inseln. Das russische Erdgas benötigt für die rund 6.000 Kilometer nach Waidhaus etwa zehn Tage.

Bundesnetzagentur: "Lage ist angespannt"

Die Bundesnetzagentur spricht in ihrem aktuellen Lagebericht Gasversorgung von Sonntagmittag von einer angespannten Lage und empfiehlt, so viel Gas wie möglich einzusparen. Die Gasversorgung in Deutschland sei im Moment aber stabil.

Fehlendes Gas wird anderweitig beschafft

Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet. Die betroffenen Gasabnehmer können die ausbleibenden Lieferungen laut Bundesnetzagentur zurzeit anderweitig am Markt beschaffen. Es könne auch Gas eingespeichert werden.

Die Gasflüsse aus der Ostseepipeline Nord Stream 1 sind laut Bundesnetzagentur auf etwa 40 Prozent der Maximalleistung gedrosselt worden. Der russische Konzern Gazprom hatte dies mit Verzögerungen bei der Überholung einer Gasturbine von Nord Stream begründet. Siemens Energy kann die Turbine wegen der gegen Russland verhängten Sanktionen derzeit nicht aus Kanada zurückliefern.

Gespräche über Lieferung der Turbine

"Die kanadische Regierung befindet sich in aktiven Gesprächen mit Deutschland über die fraglichen Turbinen, und wir arbeiten an einer Lösung", sagte ein Sprecher des kanadischen Ministers für Naturressourcen.

Die Großhandelspreise sind in Folge der Lieferreduzierung spürbar gestiegen und haben sich laut Bundesnetzagentur auf höherem Niveau eingependelt. Die Gasspeicher in Deutschland sind derzeit laut Lagebericht etwa zu 57 Prozent gefüllt. Das sei deutlich mehr als in den Jahren 2015, 2017, 2018 und 2021.