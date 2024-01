BR24live: Die Generaldebatte – Höhepunkt der Haushaltswoche

Dreieinhalb Stunden sind eine lange Zeit. Selbst im Bundestag, wo Plenardebatten bis tief in die Nacht dauern können. Doch wenn die Haushaltswoche im Parlament auf ihren Höhepunkt zusteuert, dann nehmen sich die Abgeordneten für die Aussprache ein bisschen mehr Zeit als sonst. Gerade in diesem Jahr gibt es eine Menge zu besprechen.

Ampel musste Milliardenlöcher stopfen

Denn eigentlich sollte der Haushalt für dieses Jahr längst stehen. Schließlich liegt der Jahreswechsel schon Wochen zurück. Doch nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts musste die Ampel-Koalition ihre bisherigen Etatpläne grundlegend überarbeiten. Im Kernhaushalt und im Klima- und Transformationsfonds taten sich Milliardenlöcher auf, die es zu stopfen galt.

Wochenlang haben SPD, Grüne und FDP darum gerungen, wo das Regierungsbündnis den Rotstift ansetzen würde. Der Kompromiss sieht beispielsweise den Abbau von Steuervergünstigungen beim Agrardiesel vor, eine höhere Flugticketsteuer, einen geringeren Zuschuss zur Rentenversicherung sowie Kürzungen beim Bürgergeld. Und: Die Ampel will - vorerst jedenfalls - die Schuldenbremse des Grundgesetzes einhalten.

Etat 2024: Sparhaushalt oder Mogelpackung?

Dass Teile der Opposition anders rechnen, wurde schon zu Beginn der Haushaltswoche deutlich. Der Etat der Ampel sei kein Sparhaushalt, sondern eine Mogelpackung, so lässt sich die Kritik in diesem Punkt zusammenfassen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) dagegen spricht von einem "Gestaltungshaushalt" und verweist auf Milliardeninvestitionen etwa in Straßen und Schienen.

Die Haushaltswoche ist für Regierung wie Opposition eine Gelegenheit, den Bürgerinnen und Bürgern ihre jeweilige Sicht auf das Zahlenwerk einzuflüstern. Allerdings: "Flüstern" trifft es nicht ganz, denn es wird gelegentlich laut in der Generaldebatte, traditionell der Höhepunkt der Haushaltswoche.

Da wirft Olaf Scholz dem Oppositionsführer schon mal vor, in einer Traumwelt zu leben – nach dem literarischen Vorbild von "Alice im Wunderland". Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz versucht immer wieder, den SPD-Kanzler aus der Reserve zu locken. Etwa mit dem Hinweis, er solle sein Redemanuskript doch mal auf die Seite legen. Was dieser hin und wieder auch tut.

Generaldebatte: Erst Merz, dann Scholz

Den Anfang wird auch am heutigen Mittwoch Merz machen, als Chef der größten Oppositionsfraktion. So ist es bei der Generaldebatte üblich. Dann ist Scholz am Zug, und im Anschluss reden die Chefs aller anderen Fraktionen. Die Generalaussprache in der Haushaltswoche: ein wichtiges Stück Debattenkultur unter der Reichstagskuppel.