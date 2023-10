"Hot Chip Challenge": Zwei Mädchen nach Mutprobe im Krankenhaus

Gefährliche Mutprobe: Über das Internet haben zwei Mädchen aus Garmisch-Partenkirchen an einer "Hot Chip Challenge" teilgenommen. Dabei mussten die Teilnehmer jeweils einen bestimmten Tortilla-Chip essen. Dieser wird vom Hersteller als der schärfste Chip der Welt angepriesen.

Mit akuten Atembeschwerden in die Klinik

Laut Polizei hatten die beiden 13 und 14 Jahre alte Mädchen sich die Chips an einem Automaten gekauft und am Freitag gegessen. Daraufhin erlitten sie akute Atemprobleme und kamen in eine Klinik. Dort sollten sie zunächst zur stationären Überwachung bleiben. Wie es den beiden inzwischen geht, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Todesfall in den USA

In Worcester im US-Bundesstaat Massachusetts hatte der Tod eines Zehntklässlers für Aufsehen gesorgt. Auch dieser hatte im Rahmen einer Internet-Challenge Anfang September einen einzelnen, extrem scharfen Chip gegessen und war später leblos in seinem Haus gefunden worden. Die Familie des Jugendlichen macht die im englischsprachigen Raum als "One Chip Challege" bekannte Mutprobe für seinen Tod verantwortlich. Die Gerichtsmedizin untersucht derzeit, ob der Jugendliche tatsächlich in direkter Folge des Verzehrs gestorben ist. Der Hersteller Paqui nahm die Chips in den USA aus dem Verkauf.

Jugendliche werden durch soziale Medien animiert

Wie zuletzt viele andere Jugendliche in den USA soll auch der Zehntklässler über Beiträge in den sozialen Medien dazu animiert worden sein, einen der einzeln verpackten Paqui-Chips zu essen. Bei der Challenge sollen die Teilnehmer danach so lange wie möglich auch auf anderes Essen oder Wasser verzichten. Videos, die im Internet die Runde machten, zeigten Teenager, die nach Luft schnappten, Hustenanfälle bekamen und nach Wasser riefen, nachdem sie den Chip gegessen hatten.

Bundesinstitut für Risikobewertung spricht Warnung aus

Experten erläutern, dass bei einer besonders hohen Konzentration des in Chilischoten vorkommenden Inhaltsstoffs Capsaicin Herzrhythmusstörungen bis hin zum Tod nicht ausgeschlossen seien.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte im September vor solchen Mutproben gewarnt. Der Verzehr habe vereinzelt bereits zu ärztlichen Noteinsätzen geführt, teilte der BfR in Bezug auf die "Hot Chip Challenge" mit.