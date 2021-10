Bayern 2-Publikumspreis: Literarisches "Speed-Date" in Landshut

💡 Was ist der Bayern 2-Publikumspreis?

Welches Buch den Bayern 2-Publikumspreis bekommt, entscheiden die Leserinnen und Leser. Bis einschließlich 7. November 2021 kann online abgestimmt werden. Verliehen wird der Bayern 2-Publikumspreis am 11. November im Rahmen des Bayerischen Buchpreises in der Allerheiligen-Hofkirche in München. Die Veranstaltung wird ab 20.00 Uhr live im Radio auf Bayern 2 sowie auf der BR KulturBühne übertragen.