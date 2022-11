Autozulieferer Schaeffler baut 1.300 Stellen ab

Der Automobilzulieferer Schaeffler will weltweit 1.300 Stellen abbauen, davon 1.000 in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach begründet die Maßnahme damit, dass es vor allem im Bereich von Verbrennungsmotoren, der Sparte Automotive Technologies, Überkapazitäten abbauen und Fixkosten reduzieren will. Die Maßnahmen sollen bis 2026 abgeschlossen werden, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. Betroffen sind vor allem die Standorte Herzogenaurach, Bühl und Homburg.

Abbau vor allem bei den konventionellen Antrieben

Es reiche künftig nicht aus, nur technologisch führend zu sein, so der CEO der Sparte Automotive Technologies der Schaeffler AG, Matthias Zink. "Vielmehr sind wettbewerbsfähige Kostenstrukturen entscheidend, um die Transformation weiter zu beschleunigen und Schaeffler konsequent auf die Elektrifizierung des Antriebsstrangs auszurichten. Dies bedeutet im Umkehrschluss auch, die Kostenbasis zu reduzieren und Überkapazitäten abzubauen."

Das Programm wird nach Angaben von Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld 130 Millionen Euro kosten und soll ab 2026 im Jahr 100 Millionen Euro einsparen. Die Transformation hin zu Elektroantrieben gehe viel schneller als vor Kurzem angenommen – getrieben vor allem von Entwicklungen in China und in den USA, sagte Rosenfeld. Deshalb müssten Überkapazitäten in diesem Bereich abgebaut werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig komme der Aufbau neuer Technologien voran.

Das angekündigte Transformationsprogramm ist das zweite innerhalb kurzer Zeit bei dem fränkischen Konzern. 2020 hatte er den Abbau von 4.400 Stellen bekanntgegeben. Werksschließungen seien diesmal nicht beabsichtigt.

Schlechte Nachrichten für Herzogenaurach

Besonders betroffen vom Stellenabbau seien die Unternehmensbereiche Motor-/Getriebesysteme und Lager der Sparte Automotive Technology. Dreiviertel der vom Abbau betroffenen Stellen seien in der Verwaltung sowie in zentralen Funktionen im Bereich Forschung und Entwicklung für Verbrennungsmotoren. Ein Viertel der Stellen, die abgebaut werden sollen, sind in der Produktion angesiedelt. In Deutschland betrifft das im Wesentlichen die Standorte Herzogenaurach, Bühl und Homburg. Laut Schaeffler soll der Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen und sozialverträglich erfolgen.

In Herzogenaurach Verwaltung, Lager und Forschung betroffen

Am Unternehmenssitz in Herzogenaurach soll vor allem bei der Verwaltung "in den Zentraleinheiten der Schaeffler Gruppe" gespart werden. Zudem sind von den Umstrukturierungsmaßnahmen die Lagerfertigung – weil laut Unternehmen sehr kostenintensiv – sowie der Forschungs- und Entwicklungsbereich für Verbrennungsmotoren betroffen. Gestärkt werden sollen dort die Bereiche der E-Mobilität und der Wasserstoff-Forschung. Zudem teilte Vorstandschef Rosenfeld mit, dass Schaeffler ein neues Zentrallabor in Herzogenaurach plane.

Gute Geschäfte in Industriesparte im dritten Quartal

Zudem sprach Rosenfeld bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen davon, dass der Auftragseingang bei Lösungen für die E-Mobilität die Erwartungen deutlich übertreffe. Derzeit stünden Aufträge im Wert von 4,7 Milliarden Euro in den Büchern. Geplant seien zwei bis drei Milliarden Euro gewesen. Insgesamt sei das dritte Quartal gut gelaufen, vor allem dank guter Geschäfte im Bereich Industrie. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum demnach um 20,2 Prozent.

Schaeffler rechnet weiter mit Umsatzplus

Für das Gesamtjahr bleibt Schaeffler bei seiner Prognose eines Umsatzwachstums von sechs bis acht Prozent. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen einen Anstieg um 9,7 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro geschafft. Nach drei Quartalen liegt Schaeffler in diesem Jahr bei 11,8 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Sondereffekten sank zugleich von 962 Millionen auf 813 Millionen Euro.